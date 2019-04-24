UNICEF'ten Sana'da kolera aşısı kampanyası

SANA (AA) - Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Yemen'in başkenti Sana'da kolera salgınına karşı aşı kampanyası başlattı.

UNICEF Yemen Ofisinin sosyal medya hesabı Twitter'dan yapılan açıklamada, Dünya Sağlık Örgütü, Küresel Aşı ve Aşılama Birliği (GAVI) ve yerel ortaklarla iş birliği yaparak Sana'da koleraya karşı aşı kampanyası başlatıldığı kaydedildi.

Açıklamada, bugün başlayan ve 6 gün sürecek kampanyanın hedefinde, Sana'nın El-Vahde, Es-Sebin ve Şuub ilçelerinin olduğu belirtildi.

Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler, kontrol altında tuttukları bölgelerde yaygın olan kolera salgını ile mücadele için 8 Nisan'da olağanüstü hal ilan etmişti.

Yemen'de özellikle Husilerin kontrolündeki bölgelerde yoğun kolera salgını gözleniyor.

UNICEF Orta Doğu ve Kuzey Afrika Direktörü Geert Cappelaere ile Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Doğu Akdeniz Bölge Müdürü Ahmed el-Manzuri tarafından bir süre önce yapılan yazılı açıklamada, 2019'un başından bu yana Yemen'de kolera vakalarının hızlı bir şekilde arttığı ve 17 Mart'a kadar 109 bin kolera vakası kaydedildiği, 190 kişinin de bundan hayatını kaybettiği rapor edilmişti.