HABER

UNICEF'ten Sana'da kolera aşısı kampanyası

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2019 17:45 | Son Güncelleme

UNICEF'ten Sana'da kolera aşısı kampanyası

SANA (AA) - Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Yemen'in başkenti Sana'da kolera salgınına karşı aşı kampanyası başlattı.

UNICEF Yemen Ofisinin sosyal medya hesabı Twitter'dan yapılan açıklamada, Dünya Sağlık Örgütü, Küresel Aşı ve Aşılama Birliği (GAVI) ve yerel ortaklarla iş birliği yaparak Sana'da koleraya karşı aşı kampanyası başlatıldığı kaydedildi.

Açıklamada, bugün başlayan ve 6 gün sürecek kampanyanın hedefinde, Sana'nın El-Vahde, Es-Sebin ve Şuub ilçelerinin olduğu belirtildi.

Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler, kontrol altında tuttukları bölgelerde yaygın olan kolera salgını ile mücadele için 8 Nisan'da olağanüstü hal ilan etmişti.

Yemen'de özellikle Husilerin kontrolündeki bölgelerde yoğun kolera salgını gözleniyor.

UNICEF Orta Doğu ve Kuzey Afrika Direktörü Geert Cappelaere ile Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Doğu Akdeniz Bölge Müdürü Ahmed el-Manzuri tarafından bir süre önce yapılan yazılı açıklamada, 2019'un başından bu yana Yemen'de kolera vakalarının hızlı bir şekilde arttığı ve 17 Mart'a kadar 109 bin kolera vakası kaydedildiği, 190 kişinin de bundan hayatını kaybettiği rapor edilmişti.

- Yemen'deki insani kriz

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de 4 yılı aşkın süredir yaşanan çatışmalarda binlerce kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz de korkunç boyutlara ulaştı.

BM'ye göre dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de 22 milyondan fazla kişi yardıma ve korumaya ihtiyaç duyuyor.

Ülkede temiz suya erişimin olmaması, yetersiz beslenme, ilaç ve tıbbi malzemelerdeki eksiklik gibi nedenler de kolera başta olmak üzere salgın hastalıklara davetiye çıkarıyor.

PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
“Üretim olmadan geleceği yakalayamayız”“Üretim olmadan geleceği yakalayamayız”
Sertaslan, Gemlik vizyonunu personeli ile paylaştıSertaslan, Gemlik vizyonunu personeli ile paylaştı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Yemen

En Çok Okunan Haberler

Bankada parası olanlar dikkat!

Bankada parası olanlar dikkat!

5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar tepkisi: Soysuzlar sizi...

5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar tepkisi: Soysuzlar sizi...

Son dakika: Ankara'da kritik toplantı! Bakanlar bir araya geldi

Son dakika: Ankara'da kritik toplantı! Bakanlar bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar

Açık açık tehdit etti: Savaş açarız!

Açık açık tehdit etti: Savaş açarız!

Ülkü Ocakları Genel Başkanı'dan çok sert açıklama!

Ülkü Ocakları Genel Başkanı'dan çok sert açıklama!

İlginizi Çekebilir

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı olayında yeni gelişme

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı olayında yeni gelişme

5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası!

5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası!

Bakan Akar'dan yeni askerlik sistemi açıklaması

Bakan Akar'dan yeni askerlik sistemi açıklaması

YSK'dan KHK'lı seçmen kararı!

YSK'dan KHK'lı seçmen kararı!

Sabri Uzun gözaltına alındı!

Sabri Uzun gözaltına alındı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Küçükçekmece'deki iğrenç olayla ilgili açıklama!

Bakanlıktan cinsel istismar olayıyla ilgili açıklama

Buhar kazanı patladı, ortalık savaş alanına döndü

Kars'ta inanılmaz olay! Hızla ilerledi, her şeyi yıkıp geçti

250 metre yükseklikteki köprü gençleri çileden çıkardı

Öğrencileri isyan ettiren yol! Telleri devirip yol yaptılar

Kahreden haber! Engelli kadın eşinin mezarına giderken öldü

Kahreden haber! Engelli kadın eşinin mezarına giderken öldü

Bolu Belediyesi'nde işten çıkarılan işçilerden oturma eylemi

Bolu Belediyesi'nde işten çıkarılan işçilerden oturma eylemi

Kolu olmayan halasından etkilendi 'Biyonik Kol' yaptı

Halasından etkilendi, öyle bir buluşa imza attı ki...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.