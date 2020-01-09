UNICEF’ten üniversiteye giriş sınavını erteleyen Şili yönetimine tepki

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Şili’de üniversiteye giriş sınavının ertelenmesini eğitim hakkının ihlali olarak değerlendirdi.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Şili’de üniversite giriş sınavının ertelenmesine tepki gösterdi. Şili yönetimi, öğrenci grupları tarafından sınav noktalarına gerçekleştirilen boykottan sonra Ulusal Üniversite Seçim Sınavı’nı (PSU) askıya almıştı. UNICEF’ten sınavın iptal edilmesine ilişkin yapılan açıklamada, “UNICEF, PSU sınavının askıya alınmasını eğitim hakkının ihlali olarak nitelendiriyor. Öğrencilerin yükseköğretime başvurmalarına izin verilmesi için mümkün olan en kısa zamanda harekete geçme çağrısında bulunuyor” ifadeleri yer aldı.

UNICEF, öğrencilerin eylem çağrısının bilinmesine rağmen yeterli önlemin alınmaması nedeniyle de yönetimi eleştirdi. UNICEF’ten yapılan açıklamada, “Bu sınavın düzenlenmesi hükümetin sorumluluğundadır. İlgili kurumlar aracılığıyla, öğrencilerin bu tür bir sınavı güvenlik ve huzur ortamında gerçekleştirebilmeleri için gerekli koşulları oluşturmak devletin görevidir. Öğrencilerin eğitim haklarını kullanabilmelerini sağlamakla sorumlu olan hükümettir” ifadelerini kullandı.

Üniversite sınavının 6 - 7 Ocak tarihilerinde ülke genelinde yapılması gerekiyordu. Ancak 20’ye yakın öğrenci örgütünün boykot çağrısı nedeniyle sınav merkezlerinde büyük protestolar gerçekleşmişti. Pazartesi günü öğrenciler sınav merkezlerine girişleri engellemiş, sınav kağıtlarını yakmış, sınav merkezlerindeki sıraları da salonların dışına atarak zarar vermişti. Sınavın ikinci gününde ise tarih ve coğrafya sınavı sorularının cevapları sızdırılmıştı.

