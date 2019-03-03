UNICEF’ten Yemen’de Kapsamlı Barış Anlaşması Çağrısı

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Yemen’de geçtiğimiz Aralık ayında İsveç’in başkenti Stockholm’de imzalanan ateşkese rağmen çocuk ölümlerinin hala sürdüğünü açıkladı.

UNICEF, savaş sonrası yapılan anlaşma ve görüşmelerin ülkede çocukların yaşadığı acıyı ve ölümleri dindirmediğini kaydederek daha kapsamlı bir barış anlaşması yapılması çağrısında bulundu.

UNICEF Direktörü Henrietta Fore New York’ta yaptığı açıklamada, Yemen’de ateşkese rağmen çocuk ölümlerinin acımazca sürdüğünü belirtti. Daha iki gün önce Hudeyde kentinde düzenlenen saldırılar sonucu beş çocuğun öldüğünü açıkladı.

UNICEF Direktörü Fore, “Yemen'de artık çocuklar diğer çocukların yaptığı, okula gitmek ya da dışarıda arkadaşlarıyla vakit geçirmek gibi sevdikleri şeyleri güvenli bir şekilde yapamayacak bir durumdalar. Savaş, her nerede olursa olsun hatta kendi evlerinde bile onlara ulaşabilir bir durumda. İki gün önce, Hudayde'nin güneyindeki Tahita semtine düzenlenen bir saldırıda evde oyun oynayan beş çocuk öldürüldü. Yemen’de her gün ülkede yaşanan 31 aktif çatışma bölgesinde en az sekiz çocuk öldürülmekte yada yaralanmaktadır” dedi.