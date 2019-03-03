UNICEF’ten Yemen’de Kapsamlı Barış Anlaşması Çağrısı

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Yemen’de geçtiğimiz Aralık ayında İsveç’in başkenti Stockholm’de imzalanan ateşkese rağmen çocuk ölümlerinin hala sürdüğünü açıkladı.
UNICEF, savaş sonrası yapılan anlaşma ve görüşmelerin ülkede çocukların yaşadığı acıyı ve ölümleri dindirmediğini kaydederek daha kapsamlı bir barış anlaşması yapılması çağrısında bulundu.
UNICEF Direktörü Henrietta Fore New York’ta yaptığı açıklamada, Yemen’de ateşkese rağmen çocuk ölümlerinin acımazca sürdüğünü belirtti. Daha iki gün önce Hudeyde kentinde düzenlenen saldırılar sonucu beş çocuğun öldüğünü açıkladı.
UNICEF Direktörü Fore, “Yemen'de artık çocuklar diğer çocukların yaptığı, okula gitmek ya da dışarıda arkadaşlarıyla vakit geçirmek gibi sevdikleri şeyleri güvenli bir şekilde yapamayacak bir durumdalar. Savaş, her nerede olursa olsun hatta kendi evlerinde bile onlara ulaşabilir bir durumda. İki gün önce, Hudayde'nin güneyindeki Tahita semtine düzenlenen bir saldırıda evde oyun oynayan beş çocuk öldürüldü. Yemen’de her gün ülkede yaşanan 31 aktif çatışma bölgesinde en az sekiz çocuk öldürülmekte yada yaralanmaktadır” dedi.
“Anlaşmalar ve verilen sözler çocuklara yetmiyor”
Kapsamlı bir barış anlaşmasının çocuk ölümlerini engelleyebileceğini kaydeden Fore, “Savaşın çocuklara yönelik korkunç zararı, tarafların Stockholm’de geçtiğimiz yılın sonunda aralarındaki yaşanan ihtilaflara son vermek için imza attıkları ateşkes anlaşması ve geçtiğimiz hafta Cenevre’de düzenlenen konferansta insani yardım konusundaki taahhütlerine rağmen hala devam ediyor. Şu ana kadar yapılan görüşmeler ve konferanslar Yemen’de çocuklar adına yaşanan gerçekleri değiştirmek için çok az şey yaptı. Sadece kapsamlı bir barış anlaşması Yemenli çocukların güvenliğini sağlar. Kapsamlı bir barış anlaşması, Yemenli çocukların hak ettikleri şiddet ve savaştan kurtulmaları için bir çare olabilir” dedi.
“Savaş tek bir çocuğu bile affetmiyor”
UNICEF Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölge Direktörü Geert Cappelaere da ülkede bulunan çocukların durumuyla ilgil geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, Yemen'de akıllara durgunluk veren şiddetin, bir tek çocuğu bile affetmediğini belirtmişti. Cappelaere, Yemen’deki tüm taraflara yaptığı çağrıda, şiddeti tamamen sonlandırmaya, çocukları korumaya ve ülkede çocuklarını korumaya çalışan ailelere gerekli insani yardımın ulaşımına izin verme çağrısında bulunmuştu.
Geçtiğimiz hafta Cenevre’de Yemen’deki insani krizle ilgili gerçekleşen toplantı öncesinde ise Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Yemen’de yaşananları, “ korkunç bir insani felaket” olarak değerlendirmişti.
“Yemen’de 7.4 milyon çocuğun acilen insani yardıma ihtiyacı var”
Geçtiğimiz ay Yemen ile ilgili hazırlanan kapsamlı insani yardım raporunda, ülkede insani yardıma acil ihtiyaç duyan çocuk sayısının 2017 yılına göre yüzde 12 oranında artarak 7.4 milyona yükseldiği kaydedilmişti.
Raporda ayrıca Yemen’de toplamda 4.7 milyon çocuğun güvenli ve sürekli eğitime ihtiyaç duyduğu kaydedilmiş, 2,1 milyon kız ve 2,6 milyon erkek çocuk da eğitime ulaşamama, eğitimin yarıda kalması gibi risklerle başetmek zorunda kaldığı açıklanmıştı.
3,7 milyon çocuğun, öğretmenlerinin iki yılı aşkın bir süredir maaş almaması nedeniyle eğitimlerine ara verme riskiyle karşı karşıya kaldığı ayrıca okul dışında olan yaklaşık iki milyon çocuğun ihtiyaç duyduğu eğitime tekrar erişimi sağlaması için mali yardıma ihtiyaç olduğu belirtilmişti.
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