HABER

UNICEF'ten Yemen'de taraflara "Hudeyde Anlaşması'na uyun" çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.02.2019 00:20 | Son Güncelleme

UNICEF Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölge Direktörü Geert Cappelaere: "(Yemen hükümeti ve Husilere) Liman kentinde (Hudeyde) kalan 135 bin çocuğa koşulsuz ve sürekli insani erişim çağrısında bulunuyoruz" - "UNICEF tüm tarafları, Hudeyde Anlaşması'nı uygulamaya ve BM Özel Temsilcisi Martin Griffiths'in öncülüğünde ülke çapında ateşkes ilan etmeye çağırıyor"

CENEVRE (AA) - Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Yemen'in liman kenti Hudeyde'de bulunan 135 bin çocuğa "koşulsuz ve sürekli insani erişim" ve çatışan taraflara Hudeyde Anlaşması'nı uygulama çağrısında bulundu.

UNICEF Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölge Direktörü Geert Cappelaere, yaptığı yazılı açıklamada, Yemen hükümeti ve Husiler arasında "Hudeyde Anlaşması (geri çekilme ve askerlerin yeniden konuşlandırılması)" konusunda uzlaşmaya varılmasından memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Cappelaere, uzun zamandır beklenen adımın Hudeyde ve Yemen'in genelindeki çocuklar için olumlu değişiklikler getirmesini teminat altına almak için her iki tarafa da çağrıda bulunarak, "Liman kentinde (Hudeyde) kalan 135 bin çocuğa koşulsuz ve sürekli insani erişim çağrısında bulunuyoruz. Bu anlaşma, mayın temizliğinin sağlanması ile şiddete maruz kalan çocuklar için okulların ve psikososyal destek merkezlerinin yeniden açılması bağlamında hayatidir." değerlendirmesinde bulundu.

Geçen yıl haziran ayından bu yana Hudeyde ve çevresinde şiddetli çatışmalar olduğunu anımsatan Geert Cappelaere, şunları kaydetti:

"Yemen'in çocukları çok uzun süredir acı çekiyor ve hiçbir insanın katlanmaması gereken şartlarda yaşıyorlar. Çocukları etkileyen şiddete son vermenin tam zamanı. UNICEF tüm tarafları, Hudeyde Anlaşması'nı uygulamaya ve Birleşmiş Milletler (BM) Özel Temsilcisi Martin Griffiths'in öncülüğünde ülke çapında ateşkes ilan etmeye çağırıyor."

Griffiths, dün yaptığı açıklamada, görüşmelerin ivme kazandığını belirterek, ''Hudeyde Anlaşması'nın (geri çekilme ve askerlerin yeniden konuşlandırılması) uygulanması bugün ya da muhtemelen yarın başlayabilir. Şimdi İsveç'te verilen sözü ileri taşıma fırsatımız var.'' ifadesini kullanmıştı.

- Yemen'deki insani kriz

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten beri Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de 4 yılı aşkın süredir yaşanan çatışmalarda binlerce kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz de korkunç boyutlara ulaştı.

BM'ye göre dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de nüfusun yarısını oluşturan 10 milyon kişi, kıtlık riskiyle karşı karşıya bulunuyor. Ülkede 22 milyondan fazla insan yardıma ve korumaya ihtiyaç duyuyor.

Pek çok alanda insani kriz yaşanılan ülkede temiz suya erişimin olmaması, yetersiz beslenme, ilaç ve tıbbi malzemelerdeki eksiklik gibi nedenlerle başta kolera olmak üzere salgın hastalıklar her geçen gün artıyor.

- Stockholm Anlaşması

Yemenli taraflar, BM himayesinde İsveç'in başkenti Stockholm'de 6-13 Aralık 2018'de gerçekleştirilen istişare toplantılarında, esir değişimi, Hudeyde'de ateşkes, limanlar ve Taiz ile ilgili anlaşma imzalamıştı.

Hudeyde'de sağlanan ateşkes etkinliğini korurken, taraflar kentten çekilme ve esir takası gibi diğer maddeler üzerinde görüşmelere devam ediyor.

PARTNER Buraya hiç yağmur yağmıyor Buraya hiç yağmur yağmıyor
İzmir'de silahlı kavga: 1 ağır yaralıİzmir'de silahlı kavga: 1 ağır yaralı
AK Parti'nin Eyüpsultan Belediye Başkan adayı Köken, projelerini anlattıAK Parti'nin Eyüpsultan Belediye Başkan adayı Köken, projelerini anlattı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hudeyde anlaşması UNICEF Yemen

En Çok Okunan Haberler

Olay! Hacklendi; ünlü futbolcunun mesajları ifşa oldu

Olay! Hacklendi; ünlü futbolcunun mesajları ifşa oldu

Meteoroloji'den kritik kar uyarısı!

Meteoroloji'den kritik kar uyarısı!

Bugün 8 büyüklüğünde deprem olacak

Bugün 8 büyüklüğünde deprem olacak

Ankara'da kışlada patlama! Yaralılar var

Ankara'da kışlada patlama! Yaralılar var

İşte Survivor'a katılacak Türk yarışmacı!

İşte Survivor'a katılacak Türk yarışmacı!

Çanakkale'de 5.5 büyüklüğünde deprem! İstanbul'dan ve çevre illerden de hissedildi

Çanakkale'de 5.5 büyüklüğünde deprem! İstanbul'dan ve çevre illerden de hissedildi

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Meteoroloji'den kritik kar uyarısı!

Meteoroloji'den kritik kar uyarısı!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

CHP, İzmir'de çok tartışılan belediye başkan adayını değiştirdi

CHP, İzmir'de çok tartışılan belediye başkan adayını değiştirdi

İstanbul ve Ankara'ya kar geliyor! İşte o tarihler...

İstanbul ve Ankara'ya kar geliyor! İşte o tarihler...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmir'de korkunç olay! Mermi ağzından girip boynuna saplandı!

Mermi ağzından girip boynuna saplandı!

Çanakkale'deki deprem paniğe neden oldu! Vatandaşlar sokağa döküldü

Deprem paniği! Herkes sokağa döküldü

Çanakkale depremiyle ilgili Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan kritik açıklama

Prof. Dr. Ercan'dan deprem uyarısı: 2019 deprem yılı olacak!

Yolcu motoru karaya oturdu; yolcular tahliye edildi

Denizde panik! Yolcu motoru karaya oturdu

Çanakkale'de 5.5 büyüklüğünde deprem! İstanbul'dan ve çevre illerden de hissedildi (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Çanakkale'de 5.5 büyüklüğünde deprem! İstanbul'dan ve çevre illerden de hissedildi

Meteoroloji'den yağmur ve kar uyarısı

Meteoroloji'den kritik kar uyarısı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.