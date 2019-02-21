CENEVRE (AA) - Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Yemen'in liman kenti Hudeyde'de bulunan 135 bin çocuğa "koşulsuz ve sürekli insani erişim" ve çatışan taraflara Hudeyde Anlaşması'nı uygulama çağrısında bulundu.

UNICEF Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölge Direktörü Geert Cappelaere, yaptığı yazılı açıklamada, Yemen hükümeti ve Husiler arasında "Hudeyde Anlaşması (geri çekilme ve askerlerin yeniden konuşlandırılması)" konusunda uzlaşmaya varılmasından memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Cappelaere, uzun zamandır beklenen adımın Hudeyde ve Yemen'in genelindeki çocuklar için olumlu değişiklikler getirmesini teminat altına almak için her iki tarafa da çağrıda bulunarak, "Liman kentinde (Hudeyde) kalan 135 bin çocuğa koşulsuz ve sürekli insani erişim çağrısında bulunuyoruz. Bu anlaşma, mayın temizliğinin sağlanması ile şiddete maruz kalan çocuklar için okulların ve psikososyal destek merkezlerinin yeniden açılması bağlamında hayatidir." değerlendirmesinde bulundu.

Geçen yıl haziran ayından bu yana Hudeyde ve çevresinde şiddetli çatışmalar olduğunu anımsatan Geert Cappelaere, şunları kaydetti: