'UNIFIL birliklerinin bütçesi ve misyonunda değişiklik yok'

BEYRUT (AA) - Avrupa Birliği (AB) Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Lübnan'ın güneyindeki Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü'ne (UNIFIL) bağlı birliklerin görevinde, sayısında ve bütçesinde değişiklik yapılmayacağını belirtti.

Lübnan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Mogherini, "UNIFIL birliklerinin görev süresinin uzatılması" talebinde bulunan Lübnan Dışişleri Bakanı Cibran Basil'e gönderdiği mesajında, "AB, Lübnan'ın güneyindeki UNIFIL birliklerinin görevi, bütçesi, sayısında değişiklik yapılmaması konusunda çok kararlı." ifadesini kullandı.

Mogherini, UNIFIL'in Lübnan'ın güneyinin korunması ve istikrarın sağlanmasında önemli bir role sahip olduğunu, bütçesinde bir azaltmaya gidilmemesi gerektiğini vurguladı.

AB'li yetkili, birliğe üye 14 ülkenin UNIFIL güçlerinin yüzde 35'ini oluşturmasının yanı sıra bütçesine önemli katkı sağladığını kaydetti.

ABD ve İsrail birçok kez UNIFIL'in misyonunda bazı değişiklikler yapmak istediklerini açıklarken bu talepler, Beyrut yönetimi tarafından reddedilmişti.