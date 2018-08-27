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'UNIFIL birliklerinin bütçesi ve misyonunda değişiklik yok'

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2018 23:59 | Son Güncelleme

Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini: "AB, Lübnan'ın güneyindeki UNIFIL birliklerinin görevi, bütçesi, sayısında değişiklik yapılmaması konusunda çok kararlı"

BEYRUT (AA) - Avrupa Birliği (AB) Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Lübnan'ın güneyindeki Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü'ne (UNIFIL) bağlı birliklerin görevinde, sayısında ve bütçesinde değişiklik yapılmayacağını belirtti.

Lübnan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Mogherini, "UNIFIL birliklerinin görev süresinin uzatılması" talebinde bulunan Lübnan Dışişleri Bakanı Cibran Basil'e gönderdiği mesajında, "AB, Lübnan'ın güneyindeki UNIFIL birliklerinin görevi, bütçesi, sayısında değişiklik yapılmaması konusunda çok kararlı." ifadesini kullandı.

Mogherini, UNIFIL'in Lübnan'ın güneyinin korunması ve istikrarın sağlanmasında önemli bir role sahip olduğunu, bütçesinde bir azaltmaya gidilmemesi gerektiğini vurguladı.

AB'li yetkili, birliğe üye 14 ülkenin UNIFIL güçlerinin yüzde 35'ini oluşturmasının yanı sıra bütçesine önemli katkı sağladığını kaydetti.

ABD ve İsrail birçok kez UNIFIL'in misyonunda bazı değişiklikler yapmak istediklerini açıklarken bu talepler, Beyrut yönetimi tarafından reddedilmişti.

Lübnan Dışişleri Bakanı Basil, geçen ay, BM Güvenlik Konseyinin, ülkenin güneyinde konuşlu UNIFIL'in görev süresinin uzatılmasını istemişti.

- UNIFIL'in kuruluşu

Lübnan'da iç savaşın başlamasının ardından İsrail, 1978'de Lübnan topraklarına girdi ve Güney Lübnan'ı işgal etti. Aynı yıl BMGK, İsrail'e kuvvetlerini Lübnan'dan çekmesi için çağrı yaptı.

BMGK, Lübnan'ın isteği üzerine, İsrail kuvvetlerinin çekilmesini doğrulamak, barışı ve güvenliği yeniden sağlamak ve Lübnan hükümetine ülkenin güneyi üzerindeki otoritesini yeniden kurması için yardım etmek amacıyla 19 Mart 1978'de UNIFIL'i kurdu.

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