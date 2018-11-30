Üniformanın ardında bakın nasıl bir hayat var?

Askerler üniformalarını giydikleri anda, günlük yaşam ve rutinlerini geride bırakıp daha büyük bir şeyin parçası haline geliyorlar. Fakat çok azımız o üniformanın gerisinde nasıl bir dünya olduğunu bilmiyoruz...
Bazen ölümle burun buruna bir hayat yaşıyor, bazense hareketsiz bir bekleyiş içinde buluyorlar kendilerini.
Peki mesai saatini doldurup, kendi yaşamlarına döndüklerinde ne yapıyorlar?
İşte en zorlu görevlerle iş başında bulunan kadınların günlük hayattaki görüntüleri ile üniformalı zamanlarındaki görüntülerinin kıyaslaması.
Bazen oldukça sert, bazense oldukça seksi olarak gördüğümüz kadınlar, bakın nasıl pozlar vermişler?
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