Unilever bugünden itibaren artık sadece İngiliz şirketi

Hollandalı ve İngiliz hissedarların yaptığı anlaşma ve İngiltere Yüksek Mahkemesi'nin kararının ardından, Unilever'deki ikili yapının sona erdirilmesi kararlaştırıldı.

Hollanda'nın büyük şirketlere yönelik temettü vergisinin kaldırılmasını iptal etmesi ve Unilever'deki ikili yapı, zaman içinde şirkette sıkıntıya yol açmaya başladı.

O zaman tamamen Hollandalı olmak isteyen şirketin bu kararı, etkili İngiliz hissedarların muhalefetiyle karşılaştı.

İngiltere kökenli Lever Brothers ile Hollandalı Dutch Margarine Unie'nin birleşmesi sonucu 1 Ocak 1930'da kurulan Unilever, o günden bu yana dünya çapında faaliyet gösteren İngiliz - Hollanda şirketi oldu.

Unilever'in 91 yıldır devam eden Hollanda - İngiliz şirketi unvanı sona erdi. İkili yapıdan kurtulmak isteyen gıda ve kozmetik devi, Rotterdam'daki merkezini Londra'ya taşıdı.

Dünyanın önde gelen gıda ve kozmetik üreticilerinden biri olan Unilever, bugünden itibariyle artık sadece İngiliz şirketi.

İngiltere'deki mahkeme, bu ayın başında Unilever'in kağıt üzerinde sadece İngiliz şirketi olarak kalma kararını onayladı. Bu onay çerçevesinde, Unilever'in 29 Kasım'dan itibaren yüzde 100 İngiliz şirketi olması kesinleşti.

Gıda ve kozmetik şirketinin Axe, Cif, Magnum ve Persil gibi markalarına ev sahipliği yapan Hollanda'nın Rotterdam kentindeki genel merkezi, Pazar gününden itibaren Londra'ya taşındı.

Artık şirketin tek merkezi Londra'da olacak. Bütün hayati kararlar burada alınacak.

Unilever hisseleri, Cuma günü Amsterdam Borsası'nda son kez İngiliz - Hollanda şirketi olarak işlem gördü.

Unilever'e ait Knorr ve vejetaryen ürünleri kapsayan markalar Rotterdam'dan yönetilmeye devam edecek.

Şirket, Hollanda ve İngiltere'de aynı oranda yatırım yapmayı sürdürecek. Hollanda'daki 2 bin 500 çalışan da işine devam edecek.

Ancak dünya genelinde 155 bin çalışanı 900 farklı markası ve 2,5 milyar müşterisi bulunan şirket için artık "Hollandalı" denmeyecek.

Hollanda'daki kamu yayıncısı NOS'a göre Unilever bu kararla, stratejik olarak daha çevik hale gelmeyi hedefliyor. Karar, şirketin belirli markaları satın alması ya da elindeki markaları satabilmesini kolaylaştırıyor.

Muhalefetteki Yeşil Sol Parti merkezini Hollanda'dan temettü vergisi olmayan ülkelere taşıyan şirketlere ek vergi uygulanmasını istiyor.

Partinin hazırladığı öneri Temsilciler Meclisi ve Senato tarafından onaylanırsa Unilever Hollanda'ya 11 milyar euro ek vergi ödemek zorunda kalacak.

