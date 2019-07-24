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Üniversite adayları en çok "hukuk" ve "tıp" alanlarını araştırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2019 16:11 | Son Güncelleme

YÖK tarafından hizmete sunulan üniversite tercih rehberi YÖK Atlas'ın verilerine göre, lisans düzeyinde tercih yapacak adaylar en çok hukuk, tıp ve diş hekimliği bölümlerini inceledi - Ön lisans düzeyinde en çok incelenen bölümler ise "ilk ve acil yardım", "anestezi" ve "bilgisayar programcılığı" oldu

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) hizmete sunulan üniversite tercih rehberi Yükseköğretim Program Atlası'nın (YÖK Atlas) verilerine göre, lisans düzeyinde tercih yapacak adaylar en çok "hukuk", "tıp" ve "diş hekimliği" bölümlerini inceledi.

YÖK tarafından, üniversite adaylarının Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının duyurulduğu 17 Temmuz'dan tercihlerin başladığı 23 Temmuz'a kadar YÖK Atlas kullanım verileri açıklandı.

Buna göre, YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ın, YKS tercih dönemlerinde adaylar için önemli bilgi ve rehberlik kaynağı olacağını vurguladığı YÖK Atlas, hizmete sunulduğu 2016'dan itibaren üniversite adayları ve rehberlik hizmeti veren hocalar tarafından yoğun şekilde kullanıldı.

YKS sonuçlarının açıklandığı 17 Temmuz'dan, tercihlerin başladığı güne kadar geçen 6 günlük sürede YÖK Atlas'ın kullanımı, geçen senenin aynı dönemine oranla 1,5 kat artarak toplam 1 milyon 556 bin kişiye ulaştı.

Ziyaret başına ortalama kullanım süresinin 7 dakika 13 saniye olduğu YÖK Atlas'ın, tercih dönemi sonuna kadar 2 milyonu aşkın kişi tarafından kullanılması bekleniyor.

- Lisans bölümlerinin gözdesi hukuk

YÖK Atlas'ın kullanım istatistiklerine göre, adayların en çok incelediği lisans bölümü hukuk olurken ardından tıp geldi.

YÖK Atlas'ı geçen yıl kullananların en çok araştırdıkları lisans programları arasında tıp birinci, hukuk az farkla ikinci sırada yer almıştı.

Bu iki programı sırasıyla takip eden diş hekimliği, hemşirelik ve bilgisayar mühendisliği bölümlerinin ise geçen yılki yerlerini korudukları belirlendi.

Geçen yıl 10'uncu sırada yer alan "beslenme ve diyetetik" programının bu yıl 6'ncı sıraya yükselmesi dikkati çekti.

YÖK Atlas'ı kullananların en çok incelediği lisans programları arasında sınıf öğretmenliği 9, mimarlık 13, veterinerlik 22, makine mühendisliği de 27'nci sırada yer aldı.

- Ön lisans tercihlerinde sağlık programları ilgi gördü

Ön lisans düzeyinde en çok incelenen bölümler ise sırasıyla ilk ve acil yardım, anestezi ve bilgisayar programcılığı oldu. Bu bölümleri, sırasıyla "adalet", "ağız ve diş sağlığı", "tıbbi laboratuvar teknikleri" izledi.

Geçen yıl ön lisans düzeyinde 8'inci sırada yer alan "bilgisayar programcılığı" bölümü, bu yıl 3'üncü sıraya yükseldi. Listede "aşçılık" 13, "grafik tasarımı" 17, "sivil savunma ve itfaiyecilik" 21, "mekatronik" ise 28'inci sırada yer aldı.

YÖK Atlas'ı kullananların en çok incelediği ön lisans bölümleri arasında sağlık programlarının ilk sırada olması dikkati çekti. Listenin ilk 10 sırasında geçen yıla benzer şekilde 7 ön lisans sağlık programı yer aldı.

- Adaylar "Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm" projesine kayıtsız kalmadı

Hem lisans hem de ön lisans düzeyinde sağlık alanındaki bölümlerin ön plana çıktığı tabloda, bilgisayar mühendisliği, bilgisayar programcılığı, yazılım mühendisliği, bilgi güvenliği teknolojisi programları da yer aldı.

Bu durum adayların, yakın zamanda YÖK tarafından ilk kez başlatılan "Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm" ve geleceğin meslekleri çalışmaları kapsamında ülkedeki dijital dönüşüm ile ilgili gelişmelere kayıtsız kalmadığının göstergesi olarak yorumlandı.

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