Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) hizmete sunulan üniversite tercih rehberi Yükseköğretim Program Atlası'nın (YÖK Atlas) verilerine göre, lisans düzeyinde tercih yapacak adaylar en çok "hukuk", "tıp" ve "diş hekimliği" bölümlerini inceledi.

YÖK tarafından, üniversite adaylarının Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının duyurulduğu 17 Temmuz'dan tercihlerin başladığı 23 Temmuz'a kadar YÖK Atlas kullanım verileri açıklandı.

Buna göre, YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ın, YKS tercih dönemlerinde adaylar için önemli bilgi ve rehberlik kaynağı olacağını vurguladığı YÖK Atlas, hizmete sunulduğu 2016'dan itibaren üniversite adayları ve rehberlik hizmeti veren hocalar tarafından yoğun şekilde kullanıldı.

YKS sonuçlarının açıklandığı 17 Temmuz'dan, tercihlerin başladığı güne kadar geçen 6 günlük sürede YÖK Atlas'ın kullanımı, geçen senenin aynı dönemine oranla 1,5 kat artarak toplam 1 milyon 556 bin kişiye ulaştı.

Ziyaret başına ortalama kullanım süresinin 7 dakika 13 saniye olduğu YÖK Atlas'ın, tercih dönemi sonuna kadar 2 milyonu aşkın kişi tarafından kullanılması bekleniyor.