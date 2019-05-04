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Üniversite adayları için son prova

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2019 12:29 | Son Güncelleme

Trabzon'da, KTÜ ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen, "Üniversiteye Yolculuk Projesi" kapsamında "5. Yükseköğretim Kurumları Sınavı Son Provası" gerçekleştirildi

Trabzon'da, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen "Üniversiteye Yolculuk Projesi" kapsamında "5. Yükseköğretim Kurumları Sınavı Son Provası" yapıldı.

Üniversiteye Yolculuk Projesi kapsamında KTÜ Kanuni Kampüsü ile Trabzon Üniversitesinde düzenlenen sınavda, Trabzon'un yanı sıra Rize, Giresun ve Bayburt'tan gelen öğrenciler, bire bir ÖSYM formatında hazırlanan soruları yanıtladı.

Öğrencilerin sınav kaygısı ve korkusunu azaltmak, yeni sınav sistemiyle ilgili kuralları kavratmak ve sınav deneyimi yaşatarak oluşabilecek engelleri gerçek sınavda ortadan kaldırmak amacıyla bu yıl beşincisi düzenlenen sınav provası, üç oturum halinde iki gün sürecek.

KTÜ Kanuni Kampüsü ve Trabzon Üniversitesine bağlı binalarda sürecek sınavın birinci oturumunda 832 salonda 11 bin 852 öğrenci, Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) tabi oldu.

Öğrenciler, yarın gerçekleşecek oturumlarda da Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) sorularını çözecek.

Sınav provasında iki gün boyunca 23 bin 274 üniversite öğrenci adayı, 832 salonda ter dökerek sınav tecrübesi kazanacak.

ÖSYM kurallarının aynısının uygulandığı sınavda kullanılan kırtasiye malzemeleri Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığınca karşılandı.

Sınav sonuçlarının, "trabzonarge.meb.gov.tr" internet adresinde okul türleri ve ilçelere göre sınav analizleri yapılarak yayımlanacağı bildirildi.

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KTÜ sınav Trabzon

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