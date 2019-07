Üniversite adaylarına doğru tercih uyarısı

"Öğrenciler puanlara fazlasıyla bakıyor. Taban ve tavan puan aralığında kendisini bir yerlere yerleştirmek istiyor. Bu elbette önemli bir referans, buna bakmak önemli ama bu geçmişten bugüne yansıyan bir parametre. Fakat tercihler önümüzdeki dönem için yapılıyor. Yani geçmişte referansın, eğilimin böyle olması, gelecekte böyle devam edeceği anlamına gelmeyebilir. Bu, hataya sebebiyet veren unsurlardan biri. Bir alanın geçmişteki rakamsal referansından ziyade gelecekte nereye doğru evrileceği, iş, istihdam açısından önemini değerlendirmek daha doğru tercihleri beraberinde getirir."

- "Her üniversite her alanda yetkin değildir"

Bölüme karar verildikten sonra buna uygun üniversite tercihinin yapılması gerektiğini aktaran Barca, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yükseköğretim artık oldukça zengin bir alternatife sahip. Toplamda 207 üniversitemiz bulunmakta ve kapsamlı üniversiteler ağır basıyor. Dolayısıyla hemen hemen her üniversite tercih grubuna giriyor. Fakat her üniversite her alanda yetkin değildir, olamaz da. Bu çerçevede yapılan bölüm tercihiyle üniversitenin o alandaki yetkinliğini uyumlaştırmakta büyük yarar var."