Üniversite adaylarına önemli tavsiye: Evde maskeyle deneme sınavı çözün

Koronavirüs salgını nedeniyle tarihi iki kez değişen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için geri sayım başladı. Bu yıl okula, kursa gitmeden evde online yöntemlerle sınava hazırlanan öğrencileri stres yapmamaları konusunda uyaran Maltepe Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Psikoloji Bölümü Öğretim Görevlisi Nesteren Gazioğlu, bütün dünyanın olağanüstü günler yaşadığı bu dönemde adayların hedefe odaklanmalarını ve bol bol soru çözmeye devam etmelerini vurguladı.

“HIZLA EKSİKLERİNİZİ TAMAMLAYIN”

COVID-19 sürecinde öğrencilerin kaygılı olmasının normal olduğunu söyleyen Gazioğlu, “Bu da geçip bitecek. İleride bu sınav maceranızı hoş bir anı olarak anlatacaksınız. Hatta bu dönem edindiğiniz becerileri ilerideki üniversite ve meslek hayatınızda kullanacaksınız” dedi.

Sınav takvimi değişikliğinin öğrencilerde stres yaratmaması gerektiğini de belirten Gazioğlu, “Hayatta beklenmedik olaylarla karşılaşabiliriz. Öğrencilerin sınavın 27-28 Haziran’da olduğu gerçeğini kabul edip, bu gerçeklik üzerinden çalışma ve hedeflerine odaklanmaya devam etmeleri gerekiyor. Eğer ‘öyle olsaydı, böyle olsaydı’ diye senaryolarla kafalarını dağıtırlarsa sınav yerine kaygılarıyla meşgul olurlar. Sınava kadar eksiklerini hızla tamamlayıp, bol bol deneme çözmeleri, yeni sınav süresi olan 165 dakikayı da değerlendirmeleri gerekiyor.” diye konuştu.