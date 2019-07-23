Üniversite adaylarına uyarı:

Geçtiğimiz hafta sonuçları açıklanan YKS sınavının ardından tercih dönemine gelindi. Adayları tercih dönemini iyi yönetmeleri adına uyaran İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Tanıtım ve Rehberlikten Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Sebahattin Kutlu, tercih edilecek mesleğin yalnızca günümüzün değil, geleceğin mesleği de olması gerektiğini söyledi. Kutlu, adayların özel yetenek sınavlarını da değerlendirmelerini önerdi.

ÖSYM tarafından belirlenen takvimde 2019 YKS tercihlerinin 23 Temmuz’da başlayacağı belirtildi. TYT puanı en az 150 olan adaylar, yerleştirmede kullanılacak Y-TYT ve varsa Y-SAY, Y-SÖZ, Y-EA, Y-DİL puanlarına göre tercih yapacak. TYT’de en az 150 ve üzerinde puanı olanlar ön lisans bölümlerini, AYT veya YDT puan türünde 180 ve fazla puan alan adaylar lisans bölümlerini tercih edebilecek. Tercih dönemini iyi değerlendirmeleri noktasında adayları uyaran İAÜ Rektörü Prof. Dr. Yadigâr İzmirli ve İAÜ Tanıtım ve Rehberlikten Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Sebahattin Kutlu adaylara önemli tavsiyelerde bulundu.

Tüm adaylara başarılar dileyerek sözlerine başlayan İAÜ Rektörü Prof. Dr. Yadigâr İzmirli, “Adaylar bu süreci çok iyi değerlendirmeli. Öncelikle tercih yapacakları üniversiteleri mutlaka görmelerini öneriyorum. Adaylar bu süreçte üniversitelerin öğretim üyeleriyle tanışsınlar, üniversitenin sosyal-kültürel iklimine baksınlar ve öğrenci kulüpleriyle irtibat kursunlar. Seçmek istedikleri üniversite hakkında görerek fikir edinsinler. Bunun dışında hangi kentte okumak istediklerine karar versinler. Ben bu bağlamda İstanbul’un son derece önemli bir merkez olduğunu düşünüyorum. Bunun yanı sıra bölüm seçmek çok önemli. Seçilecek bölümler daha sonra yapılacak mesleklerin temelini oluşturacaktır. Bu nedenle adaylar yatkın oldukları ve yapmaktan keyif alacakları bölümlere yönelsinler. Bir de bölümleri istihdam açısından da iyi değerlendirsinler” ifadelerinde bulundu.

"Puana bakarak tercih yapılmamalı"

Üniversite tercihlerinde bulunmadan önce adayların almış oldukları puanın ne anlama gelindiğini iyi öğrenmesi gerektiğini belirten İstanbul Aydın Üniversitesi Tanıtım ve Rehberlikten Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Sebahattin Kutlu, "Adaylar aldıkları puanları nasıl değerlendirmeleri gerektiği konusunda mutlaka uzmanlardan destek almalı. Rehber uzmanlar onlara istedikleri bölümlere nasıl girebilecekleri konusunda tüyolar verecektir. Bunun yanı sıra sadece puana bakarak tercih yapılmamalı. Önemli olan adayın ne istediğidir. Adaylar istedikleri bölüm ve üniversitelerin dünyanın ve Türkiye’nin gerçeğiyle uyuşup, uyuşmadığına baksınlar. Seçecekleri mesleklerin yalnızca günümüzün değil, geleceğin mesleği olup, olmadığına da baksınlar. Bir bölüm popüler olduğu için seçilmemeli. Mühendislik, öğretmenlik, sağlıkla, ilgili bölümler her zaman var olacaktır. Bu bölümlerin yazılım, kodlama gibi belli branşları var. Bunlara yönelebilirler. Adaylar seçmek istedikleri bölümlerin kendilerine uygunluğunu iyi tartsınlar. Kendilerine yakışan ve mutlu olabilecekleri en uygun bölümleri seçsinler. Bunun için doğru adres akademisyenlerdir. Adaylar bu süreçte fakülte hocalarıyla bir araya gelerek, onlarla bölümler hakkında sohbetler etsinler, bilgi alsınlar" dedi.

"Görmedikleri üniversiteleri tercih etmesinler"

Üniversite seçiminin en az bölüm seçimi kadar önemli olduğunu söyleyen Kutlu, tercih listesine eklenecek olan üniversitelerin iyi araştırılması gerektiği konusunda adaylara uyarılarda bulunarak, "Aday öğrenciler sadece ne okuyacaklarını ve sonunda hangi mesleğe ulaşacaklarını değil, aynı zamanda okuduğu zaman diliminde üniversitelerden nasıl yararlanacaklarını iyi öğrenmeli. Adaylar öncelikle üniversitelerin kendilerine hangi imkânları sağladıklarına baksınlar. Üniversitenin olanaklarına, uluslararası imkanlarına ve teknolojik alt yapılarına baksınlar. Seçecekleri üniversitenin hangi kampüsünde eğitim göreceklerini gidip, yerinde görsünler. Adaylara tavsiyem görmedikleri üniversiteleri tercih listelerine yazmasınlar" diye konuştu.

"Özel yetenek sınavları büyük avantaj"

Aldıkları puanlarla girebilecekleri bölümler konusunda çok istekli olmayan adaylara özel yetenek sınavlarını tavsiye deden Kutlu, “Özel yetenek sınavları başladı. Birçok bölüm bu sınavla öğrenci alır ve bunlar için de baraj puan 150’dir. TYT’den 150 almış tüm adaylar özel yetenek sınavlarına girebilirler. Grafik Tasarım, Moda Tasarım, Drama Oyunculuğu, Spor Yönetimi, Antrenörlük, Rekreasyon gibi bölümler bu sınavla öğrenci alıyor. Ayrıca TYT’den 180’i geçenler Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği’ne girebilir. Bu sınav adaylar için çok büyük bir avantaj. Ayrıca ön lisans tercihi yapacak olanlar sağlık, teknik ve iktisadi alanlarda Dikey Geçiş Sınavı (DGS) olanaklarını çok iyi öğrensinler. Okuyacakları programları dört yıla tamamlayabileceklerini unutmasınlar. Hangi bölümden DGS ile hangi fakültelere geçiş yapabileceklerini araştırsınlar. Bunun dışında adayların çift ana dal konusunda dikkatli olmalarını istiyorum. Ön lisans programlarına da artık çift ana dal hakkı verildi. Dolayısıyla ister iki yıllık ister dört yıllık okusun herkes çift ana daldan yararlanabilir. Bu konuda üniversitelerin imkanlarını öğrensinler" şeklinde konuştu.

"Tüm adaylar için uygun bölüm ve kontenjanlar var"

Üniversite tercih dönemi için tüm Türkiye’de 465 noktada tercih merkezleri kurduklarını da hatırlatan Kutlu, "Merkezlerimizde rehberlik uzmanları, akademisyenler ve üniversite öğrencileri adaylara ve ailelere destek vermek için bekliyor. Bu merkezlerin en büyüğü üniversitemizin kampüsünde. Burada bütün fakültelerin ve yüksek okulların bütün bölümlerinin hocaları var. Adaylar onlara bölümler, meslekler ve kariyer olanakları hakkında mutlaka danışsınlar. Bu şeklide aldıkları puanları değerlendirsinler. Adaylar bu süreçte 20 bin seçeneğin içerisinden 24 seçeneği nasıl bulacaklarını öğrenmeliler. 20 bin program için tam 1 milyon kontenjan var. Tüm adaylar için elbet uygun ve doğru bölümler, kontenjanlar var. Önemli olan doğru bölüm ve kontenjanları bulmalarıdır. Bu da ancak üniversiteleri gezerek, hocalarla görüşerek, rehberlik uzmanlarıyla beraber tercih listeleri hazırlayarak mümkündür" diyerek sözlerini sonlandırdı.

Adaylar tercihlerini 29 Temmuz’a kadar yapabilecek. Tercihler ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C kimlik numarası ve şifrelerle girilerek yapılacak. Adaylar tercihlerini yaptıktan sonra, tercihlerin son günü olan 29 Temmuz’a kadar değişiklik yapabilecek.