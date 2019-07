Üniversite adaylarına YKS tercih dönemi için öneriler

“Üniversiteleri araştırın” “Tercih danışmanlığına gelmeden önce adaylar mutlaka üniversiteleri araştırmalı ve tercih listesinde bulunduracağı üniversiteleri mümkünse gidip görmelidir” şeklinde konuşan İzgiman, “Tercih sıralamasını etkileyen pek çok değişken vardır. Eğitim dili, akademik kadrosu, bilime katkısı, mezunlarının başarısının yanı sıra üniversitenin lokasyonu, bulunduğu il ve ilçe, burs olanakları, değişim programları, kulüpleri ve sosyal yaşantısı, kampüs olanakları gibi pek çok kriter tercihlerde göz önünde bulundurulur. Tüm bu adaya has değişkenler değerlendirilmeli ve önem sırasına konmalıdır” şeklinde konuştu.

Başarı sıralamaları koşuluna dikkat!

Tıp fakültelerini tercih edebilmek için SAY puan türünde en az 50 bin

Hukuk fakülteler için EA puan türünde en az 190 bin, Mimarlık bölümünü tercih edebilmek için SAY puan türünde en az 250 bin, Mühendislik bölümleri (Orman, Ziraat, Su ürünleri fakülteleri ile Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği hariç, Ziraat fakülteleri Gıda Mühendisliği dahil) için SAY puan türünde en az 300 bin öğretmenlik programları (Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık ve özel yetenek ile alan tüm öğretmenlik programları dahil) için ise ilgili puan türünde en az 300 bin başarı sıralamasına sahip olmak gerekiyor.