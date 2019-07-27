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Üniversite adaylarının tercihi Büyükşehir

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2019 17:24 | Son Güncelleme

Bursa Büyükşehir Belediyesi, üniversite adaylarının geleceğini doğru tercihlerle şekillendirebilmeleri maksadıyla şehrin muhtelif noktalarında uzman rehberlerin nezaretinde üniversite tercih rehberlik noktaları oluşturdu.Büyükşehir Belediyesi, üniversite yolundaki gençlere doğru tercih yapabilmeleri için tercih rehberlik desteği de sağlıyor.

Üniversite adaylarının tercihi Büyükşehir

Bursa Büyükşehir Belediyesi, üniversite adaylarının geleceğini doğru tercihlerle şekillendirebilmeleri maksadıyla şehrin muhtelif noktalarında uzman rehberlerin nezaretinde üniversite tercih rehberlik noktaları oluşturdu.
Büyükşehir Belediyesi, üniversite yolundaki gençlere doğru tercih yapabilmeleri için tercih rehberlik desteği de sağlıyor. Üniversite adaylarına, geleceklerini belirleyecek bu tercihlerde yol gösterici olmayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, Ulucami Meydanı, Kent Meydanı, Korupark AVM, Özdilek Park AVM (Özlüce) ve Yıldırım Belediyesi Meydanı’na stantlar kurarak, doğru tercih yapmaları için yol gösteriyor. İlk gün binin üzerinde başvuru yaptığı tercih noktaları 28 Temmuz Pazar günü akşamına kadar hizmet verecek. Eğitim Koordinatörü Öğretim Görevlisi Tolga Bahadır Şimşek’in nezaretinde BUSMEK eğitmenleri tarafından danışmanlık hizmetinin verildiği tercih noktaları, üniversite adaylarının yoğun ilgisiyle karşılaştı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da Kent Meydanı’na kurulan standı ziyaret edip, tercih yapmaya gelen öğrencilerle görüştü.
Geleceğe gençler yön verecek
Üniversite sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte yeni bir heyecanın yaşandığını ve iyi sonuçlar alan öğrencilerin tercih aşamasına geldiğini dile getiren Başkan Aktaş, Türkiye genelinde vakıf üniversiteleriyle birlikte 200’ü aşkın üniversitenin Eylül, Ekim aylarında kapılarını bu gençler için açacağını hatırlattı. Büyükşehir Belediyesi olarak lise ve üniversite hazırlık kurslarıyla her zaman öğrencilerin yanında olduklarını ifade eden Başkan Aktaş, "Şimdi de üniversite tercihleriyle alakalı yardımcı oluyoruz. Üniversiteden değerli hocamız Tolga Bahadır Şimşek’in koordinatörlüğünde ve BUSMEK eğitmenlerimizle 5 ayrı noktada gençlerimizi doğru tercihlere yönlendirmeye çalışıyoruz. Buradan şunu hatırlatmak isterim. İstenilmeyen veya yanlışlıkla kazanılan bir bölümün, gelecek adına ciddi sıkıntılara sebep olduğunu geçmişte farklı örneklerle gördük. Biz çocuklarımızın kabiliyetleri doğrultusunda, aldıkları puanlar doğrultusunda ve tabii ki bundan sonraki beklentilerini de göz önüne alarak uzman hocalarımız marifetiyle bu tercihlerin şekillenmesini arzu ediyoruz. Tüm öğrencilerimizi yürekten kutluyorum. Ülkemizin geleceğinin akıllı, zeki, gerçekten geleceğe yön verecek beyinlerle olacağına inan biriyim. Bu vesileyle gençlerimizin yapacakları tercihlerin kendileri, aileleri ve gelecekleri adına hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum" dedi.

Üniversite adaylarının tercihi Büyükşehir

Üniversite adaylarının tercihi Büyükşehir

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