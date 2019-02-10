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Üniversite binası çıkan yangında zarar gördü

YAŞAM HABERLERİ  | 10.02.2019 22:05 | Son Güncelleme

 ISPARTA’nın Uluborlu ilçesinde üniversiteye ait tek katlı bina çıkan yangında büyük çapta zarar gördü.

Üniversite binası çıkan yangında zarar gördü

Nurettin ARKAN/ISPARTA, (DHA) - ISPARTA’nın Uluborlu ilçesinde üniversiteye ait tek katlı bina çıkan yangında büyük çapta zarar gördü.
Uluborlu ilçesine bağlı Zincirli Mahallesi’ndeki Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Selahattin Karasoy Meslek Yüksekokulu’na (MYO) ait tek katlı binada saat 18.30 sıralarında yangın çıktı. Büyüyen alevler bir anda tüm binayı sardı. Uluborlu Belediyesi ve çevre belediyelerin itfaiye araçları ile müdahale ettiği yangın uzun uğraşı sonucu söndürüldü.
Yapıldığı ilk yıllarda İsmet Paşa İlkokulu olarak yıllarca hizmet verdikten sonra Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’ne devredilen binanın bir süredir boş olduğu belirtildi. Binada büyük çapta zarara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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Üniversite binası çıkan yangında zarar gördüÜniversite binası çıkan yangında zarar gördü

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