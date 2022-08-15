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Üniversite boş kontenjan sayısı açıklandı mı? ÖSYM ile YKS 2022 boş kontenjanlar ne zaman açıklanacak?

15.08.2022 10:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üniversite boş kontenjanları, YKS yerleştirme sonuçlarının belli olmasının ardından merak konusu oldu. YKS ek yerleştirme işlemleri için birçok kişi internette araştırma yapıyor. Bilindiği üzere Tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından kayıt yaptırmaya kişilerden kalan kontenjanlar ile hiç tercih edilmeyen kontenjanlar birleştirilecek ve ÖSYM tarafından duyurulacak. Peki üniversite boş kontenjan sayısı açıklandı mı? YKS 2022 boş kontenjanlar ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

Üniversite boş kontenjan sayısı açıklandı mı? ÖSYM ile YKS 2022 boş kontenjanlar ne zaman açıklanacak?

YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. İlk yerleştirmede herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen kişiler ÖSYM'den boş kontenjanlar için açıklama yapılıp yapılmadığını merak ediyor. Peki üniversite boş kontenjan sayısı açıklandı mı? YKS 2022 boş kontenjanlar ne zaman açıklanacak? Ayrıntılar haberimizde...

2022 ÜNİVERSİTE BOŞ KONTENJANLAR AÇIKLANDI MI?

Üniversite boş kontenjanları ile ilgili ÖSYM'den henüz açıklamada bulunulmadı.

Fakat YÖK Başkanı Erol Özvar tercih sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamada, sınava katılan 2 milyon 900 bin aday arasından açıköğretimler hariç 850 bin adayın üniversiteye yerleştiğini belirtti.

YKS 2022 BOŞ KONTENJANLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bilindiği üzere boş kontenjanlar üniversite kayıt işlemleri sonrası belli oluyor. Bu sebeple üniversite kayıt işlemlerinin 26 Ağustos’ta tamamlanacağı göz önüne alınırsa en erken 29 Ağustos’ta boş kontenjanların duyurulacağı söylenebilir. Boş kontenjanlar yine ÖSYM tarafından duyurular sekmesinde paylaşılacak.

Sınav öncesi 4 yıllık üniversite kontenjanları 509 bin 164 kişi ön lisans kontenjanları 512 bin 881 kişi olmak üzere toplamda 1 milyon 22 bin 45 kontenjan olduğu duyurulmuştu. 850 bin kişinin yerleştiği göz önüne alınırsa hali hazırda 172 bin 45 boş kontenjanın olduğu söylenebilir. Ancak resmi rakamlar ÖSYM tarafından açıklanacak.

İlk yerleştirmesinde herhangi bir bölüme yerleşemeyen adaylar burada tercih yapabilecekler. Ek tercih tarihleri de yine ÖSYM tarafından duyurulacak.

YKS YERLEŞTİRME SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin "sonuc.osym.gov.tr" adresinde açıklandı.

ÖSYM'den yapılan açıklamada "2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, 2022-YKS yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Adaylar, YKS tercih sonuçlarını ÖSYM'nin sonuç sayfası https://sonuc.osym.gov.tr adresinden TC kimlik numarası ve şifre ile görüntüleyebilecekler.

YKS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

İşte YKS tercih sonucu sorgulama ekranı:

Sonuçlar, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden duyurulacak.

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2022 YKS tercih sonuçları açıklandı! 2022 YKS tercih sonuçları açıklandı!
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