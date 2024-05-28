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  4. Üniversite bu fotoğrafı servis edince açığa alındı! İstiklal Marşı'nda ayağa kalkmayan akademisyene soruşturma

Üniversite bu fotoğrafı servis edince açığa alındı! İstiklal Marşı'nda ayağa kalkmayan akademisyene soruşturma

28.05.2024 09:39
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Çankırı Karatekin Üniversitesi'nde mezuniyet etkinlikleri kapsamında saygı duruşunda bulunulurken ve İstiklal Marşı okunurken akademisyen M.Ç. ayağa kalkmadı. Hakkında soruşturma başlatılan M.Ç. açığa alındı. Üniversiteden olayla ilgili açıklama geldi.

Üniversite bu fotoğrafı servis edince açığa alındı! İstiklal Marşı'nda ayağa kalkmayan akademisyene soruşturma

Çankırı Karatekin Üniversitesi mezuniyet etkinlikleri kapsamında Rektörlük Konferans Salonu’nda bir konferans düzenlendi. Üniversite tarafından servis edilen fotoğraflarda ise saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunduğu sırada bir akademisyenin ayağa kalkmadığı görüldü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Gelen tepkiler üzerine üniversite tarafından idari soruşturma başlatıldı.

ÜNİVERSİTEDEN AÇIKLAMA GELDİ

Üniversiteden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Üniversitemizde düzenlenen bir etkinlikte 'Saygı Duruşu' ve 'İstiklal Marşı' esnasında ayağa kalkmadığı tespit edilen araştırma görevlisi, hakkında yürütülen soruşturma süreci çerçevesinde açığa alınmıştır" denildi. (DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
istiklal marşı Çankırı üniversite akademisyen
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