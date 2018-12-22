Üniversite bu sözler karıştırdı: Aleviler bu kafayla daha çok bedel öder!

Samsun’da Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Hacı Bektaş Veli Araştırma Topluluğu tarafından düzenlenen “Sorularla Alevilik” adlı söyleşide konuşan Hacı Bektaş Veli Araştırmaları Topluluğunun Akademik Danışmanı Dr. İbrahim Gül ile öğrenciler arasında “Maraş Katliamı” tartışması yaşandı.

"ALEVİLİK, İSLAMİYET'İN İÇİNDEDİR"



Cumhuriyet'ten Mehmet Menekşe'nin haberine göre, etkinlikte konuşan İbrahim Gül, birlik-beraberlik çağrısı yaparken, “Türkiye Cumhuriyeti’nde, Alevilik inancı İslamiyet’in içindedir. Aleviliğin Sünniliğin karşıtı olarak değil tamamlayıcısı olarak görmeliyiz. Alevilik ayrı bir mezhep değil gidilecek bir yoldur” dedi.

"MARAŞ KATLİAMINI YAPANLAR MİLLETVEKİLİ OLDU"



Bir öğrenci, “Aleviliği hakkıyla anlatamıyorsanız burada anlatmayınız. Şu anda Maraş katliamı anması valilik tarafından engellenmiştir. En azından Aleviliği kirletmemek, yanlış anlatmamak gerektiğini düşünmekteyim. Maraş katliamını yapanlar milletvekili oldu, iktidarın milletvekili olan avukatları tarafından savunuldu. Katliamları konuşmak zor olmasa gerek, Aleviler geçmişte canlarıyla çok bedel ödemişlerdir” diye konuştu.