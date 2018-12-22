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Üniversite bu sözler karıştırdı: Aleviler bu kafayla daha çok bedel öder!

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.12.2018 07:22 | Son Güncelleme

Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde düzenlenen 'Sorularla Alevilik' söyleşisinde konuşan akademisyen Dr. İbrahim Gül'ün bir soru üzerine söylediği “Aleviler bu kafayla daha çok bedel öder” sözleri, öğrenciler tarafından tepkiyle karşılandı.

Üniversite bu sözler karıştırdı: Aleviler bu kafayla daha çok bedel öder!

Samsun’da Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Hacı Bektaş Veli Araştırma Topluluğu tarafından düzenlenen “Sorularla Alevilik” adlı söyleşide konuşan Hacı Bektaş Veli Araştırmaları Topluluğunun Akademik Danışmanı Dr. İbrahim Gül ile öğrenciler arasında “Maraş Katliamı” tartışması yaşandı.

"ALEVİLİK, İSLAMİYET'İN İÇİNDEDİR"

Cumhuriyet'ten Mehmet Menekşe'nin haberine göre, etkinlikte konuşan İbrahim Gül, birlik-beraberlik çağrısı yaparken, “Türkiye Cumhuriyeti’nde, Alevilik inancı İslamiyet’in içindedir. Aleviliğin Sünniliğin karşıtı olarak değil tamamlayıcısı olarak görmeliyiz. Alevilik ayrı bir mezhep değil gidilecek bir yoldur” dedi.

"MARAŞ KATLİAMINI YAPANLAR MİLLETVEKİLİ OLDU"

Bir öğrenci, “Aleviliği hakkıyla anlatamıyorsanız burada anlatmayınız. Şu anda Maraş katliamı anması valilik tarafından engellenmiştir. En azından Aleviliği kirletmemek, yanlış anlatmamak gerektiğini düşünmekteyim. Maraş katliamını yapanlar milletvekili oldu, iktidarın milletvekili olan avukatları tarafından savunuldu. Katliamları konuşmak zor olmasa gerek, Aleviler geçmişte canlarıyla çok bedel ödemişlerdir” diye konuştu.

"BU KAFA İLE ALEVİLER DAHA ÇOK BEDEL ÖDER"

Öğrencinin sözlerine yanıt veren İbrahim Gül, “Kazmayı, küreği alıp sokağa mı çıkalım? Lütfen anlayışlı olalım. Geçmişteki yaraların tekrar etmemesi için biz burada insanlara iyiyi, doğruyu, güzeli anlatıyoruz. Bu kafa ile Aleviler daha çok bedel öder. Bu kafa ile eğer senin kafanı taşısak, biz her gün sopa yeriz. Alevilik insanları birbirine düşürme, çatıştırma işi değil” dedi.

ÖĞRENCİLERDEN İBRAHİM GÜL'E TEPKİ

Başka bir öğrenci de Maraş katliamının hesabının sorulmadığını ve faillerin yargılanmadığını hatırlatması üzerine İbrahim Gül suçluların ahrette hesap vereceğini söyledi. İbrahim Gül’ün açıklamalarına tepki gösteren öğrencilerin büyük bir bölümü salonu terk etti. Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Samsun Şubesi Gençliği de yazılı bir açıklama yaparak İbrahim Gül’e tepki gösterdi.

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Anahtar Kelimeler:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Alevilik

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