Üniversite dönemi gençlerin psikolojisini etkiliyor

Uzman Psikolog/Pedagog Reyhan Ateş Yücel, üniversiteli olmanın sadece bir meslek ve diploma edinmek olmadığını, bundan çok daha fazlası olduğunu belirterek, "Kendini yeniden bulma, isteği yönünde hayatını şekillendirmeye başlama, daha bağımsız olma vb. gibi farklı gelişimleri içinde barındırır" dedi.

Her birey, yaşamı boyunca pek çok değişim geçirir ve her değişim bir döngüye tekabül eder. Sosyal roller, kim olduğunun sorgulanması, yaşantılar her evrede yeni baştan tanımlanır. Üniversiteye başlama dönemi de ergenliğin çalkantılı evresinin durulmaya başladığı, insanın kendini daha anlaşılır bir şekilde keşfettiği, hayattaki hedeflerin bulunmaya çabalandığı ilk yetişkinliğin başlangıç dönemine denk geldiği gözlemlenir. Medicana International İstanbul Hastanesi Uzman Psikolog/Pedagog Reyhan Ateş Yücel, üniversiteye yeni başlayan gençlerin psikolojisi hakkında önemli bilgiler verdi.

Gençler kendi sorumluluklarını alabilmeli

Psikolog Reyhan Ateş Yücel, üniversiteye başlamayla birlikte gençlerin, bağımsızlığını kazanarak ailesinden duygusal olarak ayrışabilmesi gerektiğini, bağımsız ilişkiler geliştirerek kararlarına yön verebilmesinin önemine değinerek, "Bu ayrışma, ebeveyni dışsallaştırma değil, hedefleriyle kendi yaşamının sorumluluğunu alabilmesi, okul bittiğinde kendine maddi ve manevi olarak bakabilme becerisini kazanabilmesi demektir. Ancak lise döneminin son yıllarında, bahsedilen gerçekliğin algılanması o kadar da kolay değildir. Gençler lisede yoğun hazırlık ve sınav telaşının ardından sadece üniversiteli olma hayali ile tercihlerini yaparlar. Bu hayal gerçekleştiğinde ise bir boşluğa düşebilirler. Üniversiteli olmak demek sadece bir meslek ve diploma edinmek değil bundan çok daha fazlasıdır.Kendini yeniden bulma, isteği yönünde hayatını şekillendirmeye başlama, daha bağımsız olma vb. gibi farklı gelişimleri içinde barındırır" diye ifade etti.