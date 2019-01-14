Üniversite gençliği, halk ozanlarıyla buluştu

Salih TEKİN / ERZURUM, (DHA)-ERZURUM Atatürk Üniversitesi'nde öğrenim gören öğrencilerin kurduğu Aşık ve Şiir Sevenler Topluluğu, "Gençler kültürüne sahip çıkıyor" sloganıyla üniversitelileri hak ozanlarıyla buluşturdu. Sobada közlenmiş patates yenilen gecede, üniversiteliler halk ozanları Rahim Sağlam ve İhsan Yavuzer'in türküleriyle eğlenceli bir kış gecesi geçirdi. Aşık ve Şiir Sevenler Topluluğu Üyesi Abdussamet Pehlivan, unutulmaya yüz tutan kültürel etkinlikleri gençler ile buluşturmaya devam edeceklerini söyledi.

'Aşık ve Şiir Sevenler Topluluğu'nun düzenlediği halk ozanları buluşması, Yakutiye ilçesindeki Temelli Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi. Atatürk Üniversitesi'nde farklı fakülte ve bölümlerde okuyan gençler, halk ozanları Rahim Sağlam ve İhsan Yavuzer'in sahne aldığı geceye büyük ilgi gösterdi. Kendi derledikleri türküleri seslendiren halk ozanları önce gençler için hazırladıkları 'Hoş geldiniz' deyişini seslendirdi. Halk ozanları zaman zaman da söyledikleri dörtlüklerle ülke gündeminde yaşanılanlara atıfta bulundu. Limonlu çay ikram edilen gecede Erzurum'un kış akşamlarının keyfi, sobada közlenmiş patates yenildi. Halk ozanlarının türkülerine alkışlarıyla eşlik eden gençler, geceyi cep telefonlarıyla kaydetmeyi de ihmal etmedi.

Geçen yıl kurdukları toplulukla, unutulmayı yüz tutan kültürel etkinlikleri ve gelenekleri tanıtmayı hedeflediklerini söyleyen meslek yüksekokulu öğrencisi Abdussamet Pehlivan, belediyeler ve gençlik merkezlerinden destek istedi. Pehlivan, 5 arkadaş olarak görev aldıkları Aşık ve Şiir Sevenler Topluluğu'nun kültürel etkinlikleri, gençlerle buluşturmaya devam edeceklerini söyledi.