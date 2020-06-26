Üniversite Giriş Sınavı Corona Gölgesinde Yapılacak

Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) 27-28 Haziran günlerinde yapılacak. Sınava yaklaşık 2,5 milyon öğrenci girecek. Bu sene Corona salgını nedeniyle okulların ve dershanelerin kapatılması öğrencilerin sınava çalışma planlarını da altüst etti. Nisan ayında yapılan bir açıklamayla, yüz yüze eğitim yapılamaması nedeniyle 12. sınıfın ikinci döneminde işlenen konuların da sınav dışı bırakıldığı duyuruldu. Bu konulara daha önceden çalışmaya başlayan öğrenciler açısından bu, önemli bir zaman kaybına neden oldu. Ancak öğrencilerin en çok tepki gösterdiği husus, sınav tarihlerinde yapılan değişikliklerdi. Salgın öncesinde 20-21 Haziran’da yapılacağı açıklanan sınav, salgın önlemleri nedeniyle 25-26 Temmuz’a ertelenmişti. Daha sonra sınavın tekrar Haziran ayı sonuna geri çekilmesine yönelik tepkiler Twitter’da uzun süre #yazık, #GelecekİçinErtele, #yks2020, #HekimlerSınavıErteleDiyor gibi etiketlerle TT (trending topic) oldu. Sağlık Bakanı: ''Sınavın ertelenmesi durumunda risk daha büyük olabilirdi''

Ancak gelen bütün itirazlara rağmen sınav tarihinde bir değişiklik olmadı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 24 Haziran’da yaptığı açıklamada “Sağlık yönünden sınava uygun şartların hazırlanması konusunda bizler elimizden geleni yaptık. Bilim Kurulumuz, uygulamayı yapacak kurumlar için Sınav Tedbir Rehberi hazırladı. Milli Eğitim Bakanlığımız ve ilgili kurumlar titiz hazırlıklarını tamamlayıp, sizlerle paylaştı” dedi. Sınav esnasında velilerden sınav merkezlerinin dışında sosyal mesafeye dikkat etmelerini isteyen Koca, sınava girecek olan gençlere şöyle seslendi: “Hepimiz, sizlerin yaşadığı sınavları yaşamış kişiler olarak, duygularınızı çok iyi anlıyor ve içtenlikle saygı duyuyoruz. Fakat gerçeğin hakkını gerçeğe vermeliyiz. Salgın hastalık söz konusu olduğunda bir ay, iki ay sonrasını öngörmek çok zordur. Bunu, yakın günlerde 1000'in altına çektiğimiz vaka sayısının tekrar 1500'lerin üstüne tırmandığı tablolardan da tahmin edebilirsiniz. Sınavın ertelenmesi durumunda, risk bugünden çok daha büyük olabilirdi. Bugünkü gerekçeler yarın daha da büyüyebilir. Dünya Sağlık Örgütü Eylül ayı için küresel ölçekte risk öngörüsünde bulundu. Bu durumda, sınavın, ne getireceği meçhul bir zamandansa şimdi yapılmasına ilgili kurullar tarafından karar verilmesi doğru görünmektedir".

“Çalışma programımı yıl içinde yedi kere değiştirdim” YKS girecek öğrencilerden Dila Vural, sınav takviminde ve konularında yapılan değişiklikler nedeniyle yıl boyunca yedi kez çalışma programını değiştirmek zorunda kaldığını söyledi. İzmir Saint Joseph Lisesi’ni bitiren Vural, VOA Türkçe’ye yaptığı açıklamada, “Ben evde çalışabilen biri değilim. Motive olabilmem için üstümde bir disiplin olması, etrafımda çalışan insanlar olması gerekir. Bu nedenle uyum sağlayabilmek için 11. sınıfta dershaneye gitmeye başladım. 12. sınıfa geldiğimde bir tempo ve disiplin tutturdum” dedi. Ancak okulların ve dershanelerin kapanması ve gençlere sokağa çıkma yasağı getirilmesiyle birlikte bu düzeninin bozulduğunu söyleyen Vural, yaşadığı ruh halini şu sözlerle anlattı: “Evde kendi çalışma düzenimi kurmam bile bir haftamı aldı. Normalde dershanede bir saatte aldığım verimi evde beş saatte alabildim. İstemeden tempom düştü. Sürekli bir erteleme başladı”. Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü’ne gitmek istediğini söyleyen Vural, sınav kapsamı dışında bırakılan konular için de “Son beş ayımı sırf o konulara ayırmıştım. Bizim için eleyici olabilecek konulardı. Boşu boşuna zaman kaybım oldu” ifadesini kullandı. Sınav tarihlerinde yapılan değişiklikler nedeniyle gittiği dershanenin de çalışma programında değişiklikler yapmak zorunda kaldığını söyleyen Vural, bütün bu değişikliklere uyum sağlamakta zorluk yaşadığını vurguladı.

Vural, Corona salgını ortamında sınava girecek olmaktan dolayı kendisi için kaygı duymadığını belirtti. Ancak, “Sınavın bir ay ertelendiği dönemde daha fazla önlem alınsaydı, herkese ters uygulansaydı daha rahat olabilirdik” diye konuştu. “Ne olursa olsun bu sınava girmek zorundayız” Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümü’ne gitmek isteyen Bartu Çetin ise, Corona salgını nedeniyle çalışmaya daha fazla zaman bulabildiğini söyledi. VOA Türkçe’nin sorularını cevaplayan Çetin, profesyonel sutopu sporu yaptığını belirterek, “Her hafta sonu deplasmana gidiyordum, çok yoğun bir antrenman tempom vardı. Pandeminin çıkması en çok bana yaradı diyebilirim. Çünkü bir anda çalışacak vaktim oldu. Antrenmanlara ara vermek zorunda kaldım. Sınav dışı bırakılan konulara da daha tam çalışmaya başlamamıştım. Biraz eksik olduğum kısımlardı” dedi. Sınav tarihinin Temmuz sonuna ertelenmesine sevindiğini belirten Çetin, daha sonra sınavın Haziran ayına geri alınmasıyla hayal kırıklığı yaşadığını kaydetti: “Sınav tarihi niye ileri atılır? Öğrenciler etkilenmesin, dezavantaj oluşmasın diye atılır. İleri atılan tarihin bir anda geri çekilmesi insanların dezavantaja uğramasına sebep oldu. Bence öğrencilerin bu kadar kritik bir senesinde böylesine büyük bir değişikliğe gidilmemesi gerekiyordu”.

“Ben bir ay daha evde kalabilseydim çok daha iyi sonuçlar getirebileceğimi düşünüyorum” diyen Çetin, buna rağmen tarih değişikliklerinin herkesi etkilemesi nedeniyle kendisi açısından çok büyük bir fark yaratmayacağı görüşünde. Çetin, sınav esnasında alınacak sağlık önlemleri konusunda ise şunları söyledi: “Salgın nedeniyle bir endişem olsa bile kimseye bir faydası olmayacak. Kendimi o düşüncelere hiç sokmamaya çalıştım. Ne olursa olsun bu sınava girmek zorundayız. Bu sene girmezsek bir senemiz, o kadar emeğimiz çöpe gidecek. Açıkçası bunu düşünme lüksümüz kalmadı”. “Sınav tarihini önce erteleyip sonra geri çekmeleri mantıklı değildi” Bu yıl sınava girecek olan öğrencilerden Mine Koca da eğitim öğretim yılına iyi bir başlangıç yapmış: “Dershaneye gidiyordum zaten, iyi bir şekilde takip ediyordum, ödevleri yapıyordum. Zaten Fransa’da bir üniversiteye de başvurmuştum, kabulüm gelecekti. Sonra Corona oldu, okullar kapandı. Dershane de kapanınca biraz motivasyon düşüklüğü yaşadım. Rölantide çalışmaya başladım. Sınavı bir ay kadar ertelediklerinde motivasyonum çok düştü. Üzüldüm, ‘bir türlü bitmeyecek’ dedim. Çalışmayı bıraktım. Sınav tarihi geri çekildiğinde de ‘eyvah’ dedim, ‘Mine artık çalışmaya başlaman lazım’ dedim. Dershaneler de açılınca eski tempoma geri dönmeye çalıştım ama çok sallantılı oldu. Okullar kapandıktan sonra YKS’de, özellikle de ikinci basamak olan AYT’deki birçok konuyu da sınav dışı bıraktılar. O konular benim fena olmadığım konulardı. Epey üzüldüm. Ama hayat devam ediyor ve ben de çalışmaya devam ettim”.