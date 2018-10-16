Üniversite hastanelerindeki tıbbi malzeme alımları

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, üniversite hastanelerindeki tıbbi malzeme alımlarına ilişkin, "Bu konuda sıkıntılar olduğunda destek verebileceğimizi söyledik. Önümüzdeki günlerde daha net, rahatlatılmak üzere bir çaba içerisinde olunacak." dedi.

Koca, AK Parti'nin TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin, hastanelerde bazı tıbbi malzemelerin alınamadığı ve ameliyatların yapılamadığı iddialarına ilişkin sorusu üzerine, kamu hastanelerinde ameliyat yapılamaması gibi bir durumun söz konusu olmadığını bildirdi.

Üniversite hastanelerinin bütçeleri ayrı olduğu için, alımlarını kendilerinin yaptığını belirten Koca, "Görüştüğümüz üniversitelerimiz oldu. Bu konuda sıkıntılar olduğunda destek verebileceğimizi de söyledik. Bununla ilgili Maliye Bakanımız da Çalışma Bakanımız da hatta ödenek ayırma durumunda oldu. Önümüzdeki günlerde daha net, rahatlatılmak üzere bir çaba içerisinde olunacak." ifadesini kullandı.

"Biz, 'Sütun fiyatları olmazsa almayız' gibi bir yaklaşım içinde olmuyoruz" diyen Koca, şöyle devam etti: