Üniversite hastanesi binası çatısından intihar girişimi skandalı

Afyonkarahisar’da ailevi sorunlar yaşadığı öğrenilen bir kişi Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi (AFSÜ) binasının çatısına çıkarak intihar girişimde bulundu. Polisin bir anlık dalgınlığından faydalandığı şahsı yakalayarak aşağı indirdi. Şahsın onlarca güvenlik ve personele rağmen çatıya nasıl çıktığı ise araştırılıyor.

Olay, AFSÜ Onkololoji ve Hemotoloji Hastanesi binası çatısında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde yaşanan olayda iddiaya göre M.B., (53) yaşındaki şahıs ailevi sorunlar yaşadığını söyleyerek intihar etmek için hastane binası çatısına çıktı. Şahsı çatıda görenler ise polisi arayarak durumu bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler şahsın ayaklarını çatıdan sarkıttığını görünce ikna çalışmasına başladı. Sonrasında ise bölgeye itfaiye ile İl Afet ve Acil Durumu Müdürlüğüne (AFAD) ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen AFAD ekipleri şahsın atlama ihtimaline karşı hava yastığı açarak beklemeye başladı. Müzakereci polis ve psikoloğunda olay yerine gelmesi ile şahıs yaklaşık 2 saatin sonunda çıktığı yerden ikna edilemeyince bu defa devreye Özel Harekat polisleri girdi. Şahsın bir anlık dikkatsizliğinden faydalanan şahıs M.B.’yi sırtından yakalayarak aşağı indirdi. M.B., sonrasında karakola götürüldü.

Olayla ilgili polis tarafından inceleme başlatılırken, ekipler M.B.’nin onlarca hastane güvenliği ile personeli geçerek çatıya nasıl çıktığını araştırıyor. Hastanenin çatı katı kapısının açık olup olmadığı ise belirsizliğini koruyor.

