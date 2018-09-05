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Üniversite hayali kurarken babası tarafından katledildi

YAŞAM HABERLERİ  | 05.09.2018 10:41 | Son Güncelleme

MERSİN'de cinnet geçiren babası tarafından 2 kardeşi ve annesi ile birlikte uykusunda katledilen Onurcan Kaya'nın (18), Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ni kazandığı ortaya çıktı. Sınıf arkadaşları, Onurcan Kaya'nın en büyük hayalinin üniversitede öğrenim görmek olduğunu söyledi.

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA)- MERSİN'de cinnet geçiren babası tarafından 2 kardeşi ve annesi ile birlikte uykusunda katledilen Onurcan Kaya'nın (18), Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ni kazandığı ortaya çıktı. Sınıf arkadaşları, Onurcan Kaya'nın en büyük hayalinin üniversitede öğrenim görmek olduğunu söyledi.

Olay, 3 Eylül Pazartesi günü sabaha karşı merkez Akdeniz ilçesi Gündoğdu Mahallesi'nde tek katlı evde meydana geldi. Şizofreni hastası Mehmet Kaya (42), sıcak nedeniyle evin damına serdikleri yataklarda uyuyan ailesinden tabanca ile önce oğlu Onurcan'ı, ardından silah sesine uyanan eşi Zehra Kaya'yı (35) başından tabancayla tek kurşunla vurarak öldürdü. Kaya, daha sonra diğer çocukları Rabia (12) ve Esmanur'u (5) da uykularında başlarından vurduktan sonra intihar etti.

Öğle saatlerinde komşuları, evin damında cesetleri görüp, ihbarda bulununca bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemenin ardından ailenin cesetleri, önce Mersin Şehir Hastanesi'ne, buradan da otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİLER

Yapılan otopsilerinin ardından Kaya ailesinin cenazeleri, dün yakınları tarafından teslim alınarak Mersin’e getirildi. Çok sayıda aile yakını ve mahalle sakininin yanı sıra; CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır ile Ak Parti Milletvekili Hacı Özkan'ın da katılımıyla 5 kişilik aile, Güneykent Mezarlığı'nda gözyaşları arasında yan yana toprağa verildi.

İLAÇLARINI ALMADIĞI İDDİASI

Mersin Cinayet Büro Amirliği ekipleri, işsiz olan Mehmet Kaya'nın en son 4 Mayıs 2018'de hastaneye giderek daha önce aldığı şizofreni hastalığı raporunu uzattığını belirledi. 30 Mayıs 2019 tarihine kadar geçerli olan raporun uzman hekimler tarafından verildiği ve Mehmet Kaya'nın düzenli olarak alması gereken ilaçları kullanmadığı iddia edildi.

İLAHİYAT FAKTÜLTESİNİ KAZANDI

Türkiye'de geniş yankı uyandıran olayın kurbanlarından Onurcan, kent merkezindeki Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden 78.08 diploma puanı ile bu yıl mezun oldu. Yükseköğretim Kurumları Sınavı'ndan (YKS) başarılı bir sonuç elde edip, Şanlıurfa'daki Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ne yerleşen Onurcan, üniversite hayali kurarken, tam da kayıtların başlayacağı gününün ilk saatlerinde babasının kullandığı tabancadan çıkan kurşunla yaşama veda etti.

SEVİLEN BİR ÇOCUKTU

Acı haber karşısında çok üzüldüklerini belirten Onurcan'ın bir lise öğretmeni, "Çok mülayim, saygılı ve beyefendi bir çocuktu. Selam vermeden geçmezdi. Arkadaşları tarafından da oldukça sevilen, çalışkan, okumayı ve öğrenmeyi seven dindar bir öğrencimizdi. Acı haberi aldığımızda resmen yıkıldık. Ölüm her ne kadar Allah'ın takdiri olsa da Onurcan'a yakışmadı. Onu çok özleyeceğiz" dedi.

Sınıf arkadaşları ise Onurcan'ın en büyük hayalinin üniversitede öğrenim görmek olduğunu söyledi.

'İNSANLAR İYİ NİYETLERİNDEN VURULUR'

Öte yandan, Onurcan'ın sosyal medya hesabında paylaştığı bir fotoğrafa, 'Kuşlar kanatlarından, insanlar iyi niyetlerinden vurulur' şeklinde not düşmesi dikkat çekti.

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