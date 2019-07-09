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Üniversite hayaline engel olan hastalığına yenik düştü

YAŞAM HABERLERİ  | 09.07.2019 15:49 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde protein eksikliği ve damar iltihaplanması nedeni ile rahatsızlanan ve bu nedenden dolayı YKS’ye giremeyen genç, 55 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.Edinilen bilgilere göre, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Tüysüzler Mahallesi’nde yaşayan Leman ve Esbender Taçyıldız çiftinin 19 yaşındaki oğulları Emre Taçyıldız, 55 gün önce yaşadığı sağlık problemi nedeni ile Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırıldı.

Üniversite hayaline engel olan hastalığına yenik düştü

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde protein eksikliği ve damar iltihaplanması nedeni ile rahatsızlanan ve bu nedenden dolayı YKS’ye giremeyen genç, 55 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Tüysüzler Mahallesi’nde yaşayan Leman ve Esbender Taçyıldız çiftinin 19 yaşındaki oğulları Emre Taçyıldız, 55 gün önce yaşadığı sağlık problemi nedeni ile Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaldırıldığı hastanede protein eksikliği ve damar iltihaplanması olduğu tespit edilen Emre Taçyıldız, tedavi altına alındı. 55 gündür yaşam savaşı veren Taçyıldız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Hastalığı nedeni ile üniversite sınavına giremedi
Hastanede yapılan işlemlerinin ardından Taçyıldız’ın cenazesi ailesine teslim edildi. Öğlen namazına müteakip İzmit ilçesinde bulunan Tüysüzler Fatih Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Taçıldız’ın cenazesi, Bağçeşme Mezarlığı’nda toprağa verildi. Öte yandan, Taçyıldız’ın bu yıl eğitim gördüğü Tevfik Seno Arda Lisesi’nden mezun olduğu ve hastalığı nedeni ile Haziran ayında gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na giremediği öğrenildi.

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