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  4. Üniversite hayaliyle ağabeyinin evine sığınmıştı! 20 yaşındaki Merve'yi babası öldürüd

Üniversite hayaliyle ağabeyinin evine sığınmıştı! 20 yaşındaki Merve'yi babası öldürüd

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2020 13:39 | Son Güncelleme

Elazığ'da eşinden boşanan Mikail K., şehir dışından üniversite sınavı için ağabeyinin evine gelen 20 yaşındaki kızını öldürdü. Aynı silahla kendisini de ağır yaralayan Mikail K., hastanede tedaviye alındı.

Olay, Kırklar Mahallesi Huzurlu Sokak'taki 3 katlı Ekici Apartmanı'nın bodrum katında meydana geldi. Babasından boşanan annesiyle Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde yaşayan Merve K., gireceği sınav için ağabeyinin Elazığ'daki evine geldi.

KIZI GÖRÜŞMEK İSTEMEDİ

Kızının kentte olduğunu öğrenen baba Mikail K., iddiaya göre, merkeze bağlı Elmapınar köyünden gelip, görüşmek istedi. Merve K., babasıyla görüşmek istemeyince aralarında tartışma çıktı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Mikail K., tabancasını çıkararak, kızına ateş açtıktan sonra kendisini de vurdu.

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde Merve K.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. İntihar teşebbüsünde ağır yaralanan Mikail K. ise ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)

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