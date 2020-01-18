Üniversite İçin ABD’yi Tercih Eden Öğrenci Sayısında Düşüş

Uluslararası Eğitim Enstitüsü’nün verilerine göre, üniversite için ABD’yi tercih eden yabancı öğrenci sayısı son üç yıldır düşüşe geçti. Uzmanlara göre bunun nedeni, vize almanın giderek zorlaştığı Amerika’da yabancı öğrencilere eskisi gibi kucak açılmaması. Ayrıca, dünya çapında eğitim seçeneklerinin çoğalması ve birçok ülkede üniversite ücretlerinin daha düşük olması, yabancı öğrencilerin Amerika’da eğitim hayalinden uzaklaşmasına yol açıyor. Ayrıntılar sıradaki haberimizde…

Amerika, uluslararası öğrencilerin yüksek eğitim için en çok tercih ettiği ülke olmaya devam ediyor. Ancak Uluslararası Eğitim

Enstitüsü’nün yayınladığı yeni rapora göre, yabancı öğrenci kayıtları son üç yıldır düşüşte. Uluslarası Eğitimciler Birliğin’nden Esther Brimmer, “En son yayınlanan Open Doors

