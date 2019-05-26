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Üniversite kampüsünde genç kızın fotoğrafını çeken adamı dövdüler

YAŞAM HABERLERİ  | 26.05.2019 12:26 | Son Güncelleme

ERZURUM Atatürk Üniversitesi'nin kampüsünde, H.A.

Üniversite kampüsünde genç kızın fotoğrafını çeken adamı dövdüler

Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA) - ERZURUM Atatürk Üniversitesi'nin kampüsünde, H.A. (40), cep telefonu kamerasıyla fotoğrafını çektiği genç kızın "Neden fotoğrafımı çekiyorsun?" diye bağırmasıyla çevredekiler tarafından dövüldü. Polisin linçten kurtardığı H.A., gözaltına alındı.
Olay, dün saat 17.30 sıralarında, Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi önünde meydana geldi. H.A.'nın cep telefonu kamerasıyla fotoğrafını çektiği genç kız, "Neden fotoğrafımı çekiyorsun?" diye bağırdı. Bunun üzerine çevredeki üniversiteliler, H.A.'yı tekme ve yumruk ile dövmeye başladı. İhbarla gelen polis ekiplerinin linçten kurtardığı H.A., gözaltına alındı. H.A.'nın kontrol edilen cep telefonunda, genç kızın fotoğraflarının bulunduğu öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

Üniversite kampüsünde genç kızın fotoğrafını çeken adamı dövdülerÜniversite kampüsünde genç kızın fotoğrafını çeken adamı dövdülerÜniversite kampüsünde genç kızın fotoğrafını çeken adamı dövdüler

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