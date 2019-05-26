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Üniversite kampüsünde genç kızın fotoğrafını çeken adamı dövdüler (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 26.05.2019 17:28 | Son Güncelleme

SERBEST KALDI Erzurum Atatürk Üniversitesi'nin kampüsünde, cep telefonu kamerasıyla fotoğrafını çektiği genç kızın "Neden fotoğrafımı çekiyorsun?" diye bağırmasıyla çevredekilerce dövülüp, polisin gözaltına aldığı H.A., nöbetçi savcının talimatının talimatıyla serbest bırakıldı.  KIZIN FOTOĞRAFINI EKRAN GÖRÜNTÜSÜ YAPMIŞ Gürcükapı Polis Merkezi'nde H.A.'dan şikayetçi olan genç kızın, "Kampüste yürürken, beni yanına çağırıp, cep telefonunu gösterdi.

SERBEST KALDI
Erzurum Atatürk Üniversitesi'nin kampüsünde, cep telefonu kamerasıyla fotoğrafını çektiği genç kızın "Neden fotoğrafımı çekiyorsun?" diye bağırmasıyla çevredekilerce dövülüp, polisin gözaltına aldığı H.A., nöbetçi savcının talimatının talimatıyla serbest bırakıldı.
KIZIN FOTOĞRAFINI EKRAN GÖRÜNTÜSÜ YAPMIŞ
Gürcükapı Polis Merkezi'nde H.A.'dan şikayetçi olan genç kızın, "Kampüste yürürken, beni yanına çağırıp, cep telefonunu gösterdi. Fotoğrafımı, cep telefonuna ekran görüntüsü yapmıştı. Bunu görünce şaşırdım ve kendisine, 'Benim fotoğrafım sende ne arıyor?' diye bağırdım. Sonra çevredekiler geldi" dediği öğrenildi.

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