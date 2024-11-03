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  4. Üniversite kampüsünde iç çamaşırlarına dek soyundu! İran'da sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler: İddialar farklı farklı

Üniversite kampüsünde iç çamaşırlarına dek soyundu! İran'da sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler: İddialar farklı farklı

03.11.2024 15:21
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03.11.2024 15:21
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İran'daki bir üniversitede soyunan genç kadın ülke gündemine oturduğu gibi sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı. Herkesin gözü önünde iç çamaşırlarıyla duran genç kadın gözaltına alındı. Üniversiteden yapılan açıklamada kadının psikolojik rahatsızlığı olduğu öne sürülürken sosyal medyada kadının kasıtlı bir protesto yaptığı görüşü hakim.

Sosyal medyada hızla yayılan videoda, başkent Tahran'daki İslami Azad Üniversitesi kampüsünde güvenlik görevlilerinin iç çamaşırlarına dek soyunan genç bir kadını gözaltına aldığı anlar yer aldı.

ÜNİVERSİTENİN AÇIKLAMASI: KADININ PSİKOLOJİK RAHATSIZLIĞI VAR

Üniversite sözcüsü Amir Mahjob, X'ten yaptığı açıklamada, ilk incelemelerin kadının psikolojik bir rahatsızlığı olduğunu ve ciddi bir sıkıntı yaşadığını ortaya koyduğunu belirtti.

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SOSYAL MEDYA FARKLI DÜŞÜNÜYOR

Ancak bazı sosyal medya kullanıcıları kadının eyleminin kasıtlı bir protesto olduğunu öne sürdü.

Lei La adlı X kullanıcısı, videoya “Çoğu kadın için toplum içinde iç çamaşırlarıyla kalmak en kötü kabuslarından biridir. Bu, yetkililerin zorunlu başörtüsü konusundaki aptalca ısrarına yönelik bir tepki” şeklinde yorum yaptı.

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Birçok kullanıcı kadını “cesareti” ve “yürekliliği” dolayısıyla takdir etti.

'BAŞÖRTÜSÜ' İDDİASI

İddialardan birine göre ise genç kadın protestoyu güvenlik güçleri tarafından "başörtüsünü uygun takmadığı" gerekçesiyle saldırıya uğradığı için gerçekleştirdi.

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İran Af Örgütü, X'te yayınladığı bir yazıda kadının derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılması çağrısında bulundu.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İran üniversite
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