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  4. Üniversite kampüsünde korkunç ölüm! İnşaatın 4. katından düşen işçi hayatını kaybetti

Üniversite kampüsünde korkunç ölüm! İnşaatın 4. katından düşen işçi hayatını kaybetti

01.01.2025 19:05
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İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Avcılar Kampüsü içerisinde korkunç bir olay yaşandı. İnşaatta çalışan 38 yaşındaki işçi 4. kattan asansör boşluğunun eksi 1'inci katına düştü. Olayı gören çalışma arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve ambulans sevk edildi. Yapılan müdahalelere rağmen Mehmet Ekinci isimli işçi, hayatını kaybetti. Öte yandan 2024 yılında aynı şantiyede yaşanan 2'inci ölüm olduğu öğrenildi.

Üniversite kampüsünde korkunç ölüm! İnşaatın 4. katından düşen işçi hayatını kaybetti

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Avcılar Kampüsü'nün içerisinde bulunan inşaatta çalışan 38 yaşındaki Mehmet Ekinci isimli işçi, 4. kattan asansör boşluğunun eksi 1'inci katına düştü.

Olayı gören çalışma arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve ambulans sevk edildi. Ekinci'yi düştüğü yerden çıkaran itfaiye ekipleri, sağlık ekiplerine teslim etti.

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Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ağır yaralı olarak Avcılar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ekinci, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Hastaneye gelen işçinin yakınları sinir krizi geçirdi. Mehmet Ekinci'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Burada yapılan işlemlerden sonra ailesi tarafından teslim alınan Ekinci'nin cenazesinin Diyarbakır'ın Sur ilçesinde defnedileceği öğrenildi.

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İddiaya göre, Mehmet Ekinci ambulansla hastaneye kaldırıldıktan kısa bir süre sonra olay yerine gelen iş sağlığı güvenliği yetkilileri güvenlik önlemi aldı. Öte yandan olayın 2024 yılında aynı şantiyede yaşanan 2'inci ölüm olduğu öğrenildi.

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(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
İşçi İstanbul Üniversitesi İnşaat
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