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Üniversite kampüsünde satırlı öğrenci dehşeti!

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.12.2018 02:35 | Son Güncelleme

Karaman'da, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi kampüsünde Hüseyin Sami Ç., iddiaya göre sevgilisine arkadaşlık teklif eden Semih A. ve arkadaşlarına satırla saldırarak 2 kişiyi yaraladı.

Üniversite kampüsünde satırlı öğrenci dehşeti!

Olay, saat 23.05 sıralarında Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi kampüsünde meydana geldi.

İddiaya göre, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi öğrencisi Hüseyin Sami Ç., kız arkadaşına aynı okulda öğrenim gören Semih A.'nın arkadaşlık teklif ettiğini öğrendi. Hüseyin Sami Ç., kız arkadaşı Büşra Ş. ile birlikte Semih A.'yı telefonla arayarak kampüse davet etti. Semih A., ev arkadaşları Samet A. ile Ömer Can Y. ile birlikte kampüse geldi.

Burada Hüseyin Sami Ç. ve yanında bulunan arkadaşları satırla Semih A. ve yanındaki ev arkadaşlarına saldırdı. Olayda Semih A. yara almazken Samet A. ve Ömer Can Y., vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.

Olaya karışan Hüseyin Sami Ç. ile beraberindekiler ise olaydan sonra kaçtı. Diğer öğrencilerin ihbarı ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan öğrenciler ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan Samet A.'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olaya karıştığı iddia edilen 2 şüpheli ise polisin kampüs içerisinde takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Soruşturma sürüyor. (DHA)

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Karaman üniversite satırlı saldırı mehmetbey üniversitesi

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