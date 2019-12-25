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  3. Üniversite kampüsündeki ağaç, baykuş kreşi oldu

Üniversite kampüsündeki ağaç, baykuş kreşi oldu

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 25.12.2019 14:08 | Son Güncelleme

Afyon Kocatepe Üniversitesi ANS Kampüsü'nde bir ağaç üzerinde 9 kulaklı orman baykuşu görüntülendi - DOKOBİM Müdürü Doç. Dr. Erişmiş: - "Bu hafta içerisinde ilk defa 9 baykuşu aynı ağaç üzerinde gördüm. Kara yolundan uzak, güvenli, huzurlu bir ortam olması nedeniyle burayı tercih ediyorlar. Umarım kalıcı olurlar"

AFYONKARAHİSAR (AA) - Görünüşleri ile büyük ilgi çeken 9 kulaklı orman baykuşu, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Ahmet Necdet Sezer Kampüsü'nde bir ağacı mesken tuttu.

Baykuşların bir ağacın üzerindeki halleri AKÜ Doğa Koruma Biyoizlem Uygulama ve Araştırma Merkezi (DOKOBİM) Müdürü Doç. Dr. Uğur Cengiz Erişmiş tarafından görüntülendi.

Genellikle ormanları yaşam alanı olarak seçen, dünyanın bazı bölgelerinde nesli tehlike altında olduğu için koruma altında olan kulaklı orman baykuşları, güvenli hissettiği bölgeleri yaşam alanı olarak seçiyor.

DOKOBİM Müdürü Doç. Dr. Uğur Cengiz Erişmiş, bu kuşların kampüs içinde ilk kez bir koloni şeklinde görüntülendiğini dile getirdi. Kulaklı orman baykuşlarının 3 yıldan bu yana kampüsün farklı bölgelerinde görüldüğünü ve izlendiğini aktaran Erişmiş, şunları söyledi:

"Kulaklı orman baykuşu, isminden de anlaşılacağı üzere orman ve yerleşim yerlerinde bulunuyor. Bu yerler, doğal olarak türün kendini güvende hissettiği ve beslenme açısında sıkıntı yaşamayacağı alanlar oluyor. Küçük memelilerin yoğun olduğu yerlerde yaşıyorlar. Üniversitemizde, aslında 2016'dan beri izlediğimiz bu türümüz, bölgesel olarak 3 lokalde vardı. Bu 3 lokal içerisindeki alanlara yavruladılar. Yavru sayıları da takibimizde idi. Bu hafta içerisinde ilk defa 9 baykuşu aynı ağaç üzerinde gördüm. Kara yolundan uzak, güvenli, huzurlu bir ortam olması nedeniyle burayı tercih ediyorlar. Umarım kalıcı olurlar."

- "Yaban hayatı zenginliğimiz var"

Erişmiş, kampüsün, yaban hayatı konusunda oldukça iyi bir durumda olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

"Bu binanın hemen üstünde kerkenezimiz var. Baharın özellikle çok güzel pikler yapıyorlar, onları görebiliyoruz. Şu anda kuş türü içerisinde en fazla bulunan tür saksağan. Kışı, saksağanı çok fazla görerek geçireceğiz. Diğer türlerden, bizim fotokapanımızda rastladığımız kara leylek var. 'Kuyruk sallayan' dediğimiz bir türümüz de var. Yaban hayvanı olarak baktığımızda tilki mevcut. Tavşan, kaya sansarı, yeşil kertenkele türlerimiz de var."

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