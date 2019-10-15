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Üniversite kampüsündeki taciz iddiasıyla ilgili senatodan açıklama (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2019 17:40 | Son Güncelleme

ÖĞRENCİLERDEN, TACİZ OLAYINA TEPKİ İzmir'de, öğrenci olmadığı halde Ege Üniversitesi Kampüsü'ne giren 34 yaşındaki Aykut Y.'nin, KYK yurdu önünde bir kız öğrenciyi taciz etmesiyle ilgili olarak, 'Demir Leblebi' isimli dergi etrafında bir araya gelerek kadın konulu çalışmalar yapan öğrenciler açıklama yaptı.

Üniversite kampüsündeki taciz iddiasıyla ilgili senatodan açıklama (2)

ÖĞRENCİLERDEN, TACİZ OLAYINA TEPKİ
İzmir'de, öğrenci olmadığı halde Ege Üniversitesi Kampüsü'ne giren 34 yaşındaki Aykut Y.'nin, KYK yurdu önünde bir kız öğrenciyi taciz etmesiyle ilgili olarak, 'Demir Leblebi' isimli dergi etrafında bir araya gelerek kadın konulu çalışmalar yapan öğrenciler açıklama yaptı.
Yaşanan olaya tepki gösteren ve bu tür olayların bir daha yaşanmaması için yaptıkları çalışmaları rektörlüğe sunabileceklerini belirten öğrenciler, kendilerini kampüste güvende hissetmediklerini söyledi.
Gazetecilik Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Yağmur Beril Varol, daha önce rektörlüğe, öğrencilere, taciz ve saldırı durumlarında neler yapmaları gerektiği yönünde broşür dağıtmak istediklerini bildirdiklerini ancak olumlu bir yanıtla karşılaşmadıklarını iddia etti. Varol, "Biz kampüste yürürken kendimizi güvende hissetmiyoruz. Güvenlik sayısı çok, ancak işlerini yaptıklarını düşünmüyorum" dedi.
Aynı bölümde eğitim gören Ceyda Bostancı da kampüs içindeki bir çok alanın karanlık olduğuna dikkat çekerek, "Son taciz olayının olduğu alan, olayın duyulmasının ardından aydınlatıldı. Rektörlük, tacizcinin bir dakikada yakalandığını söylüyor ancak güvenliklerin 15 dakika sonra geldiğini bizler biliyoruz. Olay, Türkiye'nin gündemine oturunca hassasiyet gösteriliyor, duyulmadığı takdirde ise soruşturma bile açılmıyor" diye konuştu.
'34 YAŞINDA ADAM, KAMPUSE NASIL GİRDİ'
Edebiyat Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi olan ve 'Mor Çatı' isimli kadın örgütünde çalışmalar yürüten Asya Erdal ise, kütüphaneye giderken kendisini hiç güvende hissetmediğini ifade ederek şöyle konuştu:
"Bir çok yerde aydınlatma sistemi yok, ancak sorun bu değil. Zaten kadınlar gündüz vakitleri de tacize uğruyor. Buradaki sorun, 34 yaşında bir adamın kampüsümüze nasıl girebildiği. Bu konu, bizleri, kendimizi güvensiz hissetmeye sürüklüyor. Nitekim, okulda güvenlik personeli yok değil, var. Yeri geldiğinde, öğrenci kartımız olmadığı zaman bizleri bile almıyorlar okula. Bu şahsın nasıl alındığını bizlere açıklamalılar."

Davut CAN/İZMİR, (DHA)

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Üniversite kampüsündeki taciz iddiasıyla ilgili senatodan açıklama (2)Üniversite kampüsündeki taciz iddiasıyla ilgili senatodan açıklama (2)Üniversite kampüsündeki taciz iddiasıyla ilgili senatodan açıklama (2)Üniversite kampüsündeki taciz iddiasıyla ilgili senatodan açıklama (2)

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