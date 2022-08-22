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ÜNİVERSİTE KAYIT TARİHLERİ 2022-2023! Üniversite kayıtları başladı mı, ne zaman bitecek?

22.08.2022 06:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üniversite kayıtları için geri sayım sona erdi. Kayıt süreci 22 Ağustos 2022 Pazartesi günü itibarıyla başlıyor. Yerleştikleri üniversiteyi ve bölümü öğrenen kişiler üniversite kayıtlarına ilişkin internette yaptıkları araştırmalara hız verdi. Birçok kişi arama motorlarında "Üniversite kayıtları başladı mı", "Üniversite kayıtları ne zaman bitecek?" gibi soru ve konu başlıklarını sorguluyor. ÖSYM'den yapılan açıklama ve ayrıntılar haberimizde...

ÜNİVERSİTE KAYIT TARİHLERİ 2022-2023! Üniversite kayıtları başladı mı, ne zaman bitecek?

Üniversite kayıtlarının ne zaman başlayacağı yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından merak edildi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nden (ÖSYM) yapılan açıklama ve 2022-2023 üniversite kayıt tarihleri takvimi ile ilgili ayrıntıları öğrenmek isteyen kişiler arama motorlarında konuya ilişkin sorgulama yapıyor. Peki Üniversite kayıtları başladı mı, Üniversite kayıtları ne zaman bitecek?

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ÜNİVERSİTE KAYITLARI 2022 BAŞLADI MI?

Üniversite kayıtları YKS tercih sonuçlarının açıklanmasıyla beraber gündeme geldi. Ektronik kayıtlar 22-24 Ağustos 2022 tarihleri arasında, kayıtlar ise 22-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

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ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK 2022-2023?

Üniversitelerin ne zaman açılacağını öğrenmek isteyen vatandaşlar konuya ilişkin araştırma yapmaya başladı. Bilindiği üzere 2021'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 13 Eylül itibarıyla üniversitelerin açılacağını duyurmuştu. Alınan karara göre yeni akademik takvim bu tarihte başlamıştı.

Yeni eğitim öğretim yılı için ise henüz açıklamada bulunulmadı 2022-2023 eğitim yılı başlangıç tarihi akademik takvimlere göre değişiklik gösterebilmektedir.

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ÜNİVESİTE E-KAYIT NASIL YAPILIR, ZORUNLU MU?

Elektronik kayıt olarak da adlandırılan e kayıt, online ya da internet kaydı olarak bilinir. Elektronik kayıt zorunlu değildir ancak birebir başvuru ile asıl kayıt zorunludur.

Elektronik kayıtlar e-Devlet üzerinden alınıyor. YÖK’ün e-Devlet üzerinden sunduğu “turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit” adresi üzerinden üniversite e-kayıt işlemi gerçekleştirilir. Bu işlem için adayların sistemdeki bilgilerinin doğrulanmış olması gerekir.

ÜNİVERSİTE E-KAYIT EKRANI

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ÜNİVERSİTE KAYITLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?

ÖSYM tarafından açıklanan üniversite kayıt evrakları şu şekilde;

Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi,

Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge,

Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri,

Yükseköğretim kurumları tarafından talep edilmesi durumunda 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf,

Yükseköğretim kurumlarına kayıt işlemlerinde öğrencinin YÖKSİS veri tabanında başka bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olduğunun tespit edilmesi halinde aynı düzeyde örgün bir programa kayıt yaptırmaması halinde ortaöğretim diplomasının aslı olmadan da kaydı yapılarak daha önce kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumundan bu bilgi teyit edilecektir.

Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)

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