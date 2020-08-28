Üniversite kayıt tarihleri belli oldu

Bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlem süreci için son gün 04 Eylül 2020 olduğunu söyleyen İstanbul Rumeli Üniversitesi Rehberlik ve Aday İlişkileri Müdürü Tuba Uçar, "YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 31 Ağustos -04 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecektir. Elektronik kayıtlar ise 29 Ağustos-02 Eylül tarihleri arasında yapılabilecektir. Kayıt için adayların yerleştirildikleri üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekmektedir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır" dedi.

Belirtilen son günden sonra kayıt alınamayacağının altını çizen Uçar, "Bizleri tercih eden adaylarımızı 31 Ağustos -04 Eylül tarihleri arasında üniversitemize bekliyoruz. Kayıt işlemleri için soruları olan adaylarımız web sitemizdeki canlı destek bölümünden, çağrı merkezimizden ve sosyal medya hesaplarımızdan bizlerle iletişime geçebilirler’’ ifadelerini kullandı.

DHA

