HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Eğitim
  4. Üniversite kayıt tarihleri belli oldu

Üniversite kayıt tarihleri belli oldu

EĞİTİM HABERLERİ  | 28.08.2020 11:45 | Son Güncelleme

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları açıklandı. Tercihleri doğrultusunda bir programa kayıt hakkı kazanan öğrenciler 31 Ağustos -04 Eylül 2020 tarihleri arasında kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek.

Üniversite kayıt tarihleri belli oldu

Bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlem süreci için son gün 04 Eylül 2020 olduğunu söyleyen İstanbul Rumeli Üniversitesi Rehberlik ve Aday İlişkileri Müdürü Tuba Uçar, "YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 31 Ağustos -04 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecektir. Elektronik kayıtlar ise 29 Ağustos-02 Eylül tarihleri arasında yapılabilecektir. Kayıt için adayların yerleştirildikleri üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekmektedir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır" dedi.

Belirtilen son günden sonra kayıt alınamayacağının altını çizen Uçar, "Bizleri tercih eden adaylarımızı 31 Ağustos -04 Eylül tarihleri arasında üniversitemize bekliyoruz. Kayıt işlemleri için soruları olan adaylarımız web sitemizdeki canlı destek bölümünden, çağrı merkezimizden ve sosyal medya hesaplarımızdan bizlerle iletişime geçebilirler’’ ifadelerini kullandı.

DHA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERÖğrenci gibi duruyor ama...Yaşını duyan şaşkına döndü!Öğrenci gibi duruyor ama...Yaşını duyan şaşkına döndü!
Üçüz kardeşlerin üçü de tıp fakültesini kazandıÜçüz kardeşlerin üçü de tıp fakültesini kazandı
Musa Orhan için harekete geçtiler!Musa Orhan için harekete geçtiler!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Şeyma sevgilisini terk etti!
Şeyma sevgilisini terk etti!
İstifa sonrası büyük mutluluğunu paylaştı
İstifa sonrası büyük mutluluğunu paylaştı
Gece yarısı korkunç olay! 2 kişiyi otomobilde, bir kişiyi ambulansta öldürdüler
Gece yarısı korkunç olay! 2 kişiyi otomobilde, bir kişiyi ambulansta öldürdüler
Kartal'da feci kaza: Kafası ortadan ikiye ayrılmıştı
Kartal'da feci kaza: Kafası ortadan ikiye ayrılmıştı
Yunanistan Parlamentosu tartışmalı anlaşmayı onayladı
Yunanistan Parlamentosu tartışmalı anlaşmayı onayladı
İzmir'de kan donduran olay!
İzmir'de kan donduran olay!
İlginizi Çekebilir
ÖSYM Başkanı açıkladı! İşte YKS sonuçlarının açıklanacağı tarih!
ÖSYM Başkanı açıkladı! İşte YKS sonuçlarının açıklanacağı tarih!
Üniversiteler Eylül'de açılacak mı?
Üniversiteler Eylül'de açılacak mı?
Tercih sonuçları açıklandı!
Tercih sonuçları açıklandı!
Açıköğretim Psikoloji bölümü kapanacak mı?
Açıköğretim Psikoloji bölümü kapanacak mı?
MEB öğretmen ilişik kesme nasıl yapılır?
MEB öğretmen ilişik kesme nasıl yapılır?
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
YÖK, üniversite kayıt tarihlerini uzattı
YÖK'ten üniversite kayıt tarihleri için flaş karar
YÖK'ten DGS için 'şartlı kayıt' hakkı getirildi
YÖK'ten DGS için 'şartlı kayıt' hakkı getirildi
YÖK'ten flaş karar! DGS'de şartlı kayıt yapılabilecek
YÖK'ten flaş şartlı kayıt kararı!
Üçüz kardeşlerin üçü de tıp fakültesini kazandı
Üçüz kardeşlerin üçü de tıp fakültesini kazandı
Boş kontenjanları olan lisans programları! 2020 YKS'de sıfır çeken lisans programları! Yerleşim olmayan lisans bölümleri listesi!
2020 YKS'de sıfır çeken lisans programları!
Hangi okullarda koronavirüs tespit edildi? İşte Eğitim-Sen'den koronavirüs tespit edilen okulların listesi!
Hangi okullarda virüs tespit edildi?
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.