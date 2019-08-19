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Üniversite Kayıtları Başladı

19.08.2019 19:32 | Son Güncelleme

753 bini aşkın yeni üniversiteli için kayıt zamanı başladı. İsteyen öğrenciler elektronik ortamdan kayıt yaptırabilecekleri gibi, kazandıkları üniversiteye giderek de kayıt yaptırarak yeni eğitimlerine başlayabilecekler

Üniversite Kayıtları Başladı

753 bini aşkın yeni üniversiteli için kayıt zamanı başladı. İsteyen öğrenciler elektronik ortamdan kayıt yaptırabilecekleri gibi, kazandıkları üniversiteye giderek de kayıt yaptırarak yeni eğitimlerine başlayabilecekler. Elektronik ortamdaki kayıtlar 21 Ağustos’ta sona erecek. Okullardaki kayıtlar ise 23 Ağustos’a kadar devam edecek.

Yüksek Öğretim Kurumu’nun verilerine göre bu yıl üniversite sınavına 2,5 milyonun üzerinde öğrenci başvurdu. Sınav sonucunda 1 milyon 761 bin öğrenci tercih yapma hakkına sahip oldu. Bu öğrencilerden yaklaşık 1 milyon 113 bini tercih yaptı. Tercih yapan her yüz adaydan 81’i üniversiteli oldu. Ön lisans ve lisans programlarındaki yaklaşık 825 bin kişilik kontenjanın yaklaşık 753 bini, yani yüzde 91,36’sı doldu.

Kayıt için Ege Üniversitesi’ne gelen öğrenciler, birkaç dakika içinde kayıt işlemlerini halletti. Kayıt işlemlerinin yapıldığı Merkez Kütüphane’ye ailelerini dışarıda bırakarak giren gençler, dışarıya çıkarken üniversite kimliklerini taşıyordu. Kayıt merkezinde engelli öğrenciler için de özel bir masa kuruldu. Üniversiteyi dereceyle kazanan öğrencilerin kayıtları rektör Prof. Dr. Necdet Budak tarafından yapıldı.

“Evde kalmak yurtta kalmaktan daha avantajlı”

Öğrencilerde ise yeni bir hayata başlayacak olmanın heyecanı vardı.

VOA Türkçe’ye konuşan Bedirhan Toprak, “Mersin’den geliyorum. Tire Kutsan Meslek Yüksek Okulu’nda bilgisayar programcılığı bölümünü kazandım. İkinci öğretim. İki senelik. Üniversite hayatı artık destek olmadan kendi ayaklarımız üzerinde durmak için bir başlangıç demek. Yurtta değil, öğrenci evinde kalmayı planlıyorum. Ekonomik olarak daha avantajlı olduğunu düşünüyoruz. Kesin bir maliyet çıkarmak zor ama evde kalmanın yurtlardan biraz daha ucuz olduğunu söyleyebilirim” dedi.

Kayıt merkezinin hemen dışında ise, üniversitenin farklı birimleri tarafından kurulan stantlarda öğrencilere ve velilere kampüs hayatı, burs olanakları ve eğitim konularında bilgiler verildi. Emniyet Teşkilatı’nın kurduğu stantta da hem çay ve simit servisi yapıldı hem de öğrencileri uyarıcı broşürler dağıtıldı.

Edebiyat Fakültesi’nin Amerikan Kültür ve Edebiyatı Bölümü’nü kazanan Deniz Gümüştekin, Ege Üniversitesi’ni tercih etmesinde ailesinin İzmir’de yaşamasının etkili olduğunu söyledi. VOA Türkçe’ye konuşan Gümüştekin, “İstediğim bir bölümdü. Zaten dil bölümünden mezun oldum. O yüzden fazla bir seçeneğimiz yoktu. Ama farklı kültürleri tanımayı seviyorum, edebiyatla da aram iyi. Bu nedenle istediğim bir bölümdü” diye konuştu.

“Devlet yurtlarının çoğalmasını bekliyoruz”

Ailesi İzmir dışında olan öğrenciler için ise kayıt sonrasında çözülmesi gereken bir de barınma sorunu var. Kızı Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’ni kazanan Ceyhun Aygün, “İstanbul’dan geliyoruz. Tabii ki öncelikle devlet yurtlarını tercih ediyoruz. Yetkililerden devlet yurtlarının daha da çoğalmasını bekliyoruz. Eğer devlet yurdu olmazsa özel yurtlara bakacağız. Ancak özel yurt fiyatları çok yüksek. Aylık 1500 liranın üzerine çıkıyor. Ben emekliyim. Emekli maaşıyla okutmamız mümkün değil. Bu nedenle kendime de iş bakıyorum” dedi.

Kredi ve Yurtlar Kurumu’na bağlı olan yurtların kapasitesi 671 bin 508. Yurtların ücretleri standartlarına göre aylık 200 ila 340 lira arasında değişiyor. KYK’ya bağlı yurtlarda kalmak için 19 Ağustos’ta başlayan başvurular 26 Ağustos’a kadar devam edecek. Ancak özellikle büyük şehirlerde KYK yurtlarının kapasitesi yetersiz olduğu için özel yurtlar da bir başka seçenek. Ancak bu yurtların fiyatları KYK yurtlarına kıyasla çok daha yüksek.

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