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Üniversite kayıtları nasıl yapılır? 2022 Üniversite kayıt için gerekli belgeler nelerdir, işlemler hangi tarihlerde yapılacak?

22.08.2022 10:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üniversite kayıtları ne zaman 2022, sorusunun yanıtı YKS yerleştirme son uçlarının açıklanmasının ardından merak edildi. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi ÖSYM'den e devlet üniversite e kayıt tarihleri ile ilgili açıklama yapıldı. Detayları öğrenmek isteyen vatandaşlar internette araştırma yapmaya başladı. Peki, Üniversite kayıtları nasıl yapılır? 2022 Üniversite kayıt için gerekli belgeler nelerdir, işlemler hangi tarihlerde yapılacak?

Üniversite kayıtları nasıl yapılır? 2022 Üniversite kayıt için gerekli belgeler nelerdir, işlemler hangi tarihlerde yapılacak?

2022 YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler üniversite kayıt tarihlerine çevrildi. Birçok kişi arama motorlarında "üniversite kayıtları ne zaman 2022?", "üniversite kayıtları nasıl yapılır, gerekli belgeler nelerdir?", "işlemler hangi tarihler arasında yapılacak?" gibi soru ve konu başlıklarını araştırıyor. İşte üniversite e kayıt tarihleri ile ilgili merak edilenler...

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ÜNİVESİTE KAYITLARI NASIL YAPILIR?

Elektronik kayıt olarak da adlandırılan e kayıt, online ya da internet kaydı olarak bilinir. Elektronik kayıt zorunlu değildir ancak birebir başvuru ile asıl kayıt zorunludur.

Elektronik kayıtlar e-Devlet üzerinden alınıyor. YÖK’ün e-Devlet üzerinden sunduğu “turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit” adresi üzerinden üniversite e-kayıt işlemi gerçekleştirilir. Bu işlem için adayların sistemdeki bilgilerinin doğrulanmış olması gerekir.

ÜNİVERSİTE E-KAYIT EKRANI

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ÜNİVERSİTE KAYITLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?

ÖSYM tarafından açıklanan üniversite kayıt evrakları şu şekilde;

Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi,

Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge,

Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri,

Yükseköğretim kurumları tarafından talep edilmesi durumunda 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf,

Yükseköğretim kurumlarına kayıt işlemlerinde öğrencinin YÖKSİS veri tabanında başka bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olduğunun tespit edilmesi halinde aynı düzeyde örgün bir programa kayıt yaptırmaması halinde ortaöğretim diplomasının aslı olmadan da kaydı yapılarak daha önce kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumundan bu bilgi teyit edilecektir.

Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)

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ÜNİVERSİTE KAYITLARI 2022 BAŞLADI MI?

Üniversite kayıtları YKS tercih sonuçlarının açıklanmasıyla beraber gündeme geldi. Ektronik kayıtlar 22-24 Ağustos 2022 tarihleri arasında, kayıtlar ise 22-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

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ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK 2022-2023?

Üniversitelerin ne zaman açılacağını öğrenmek isteyen vatandaşlar konuya ilişkin araştırma yapmaya başladı. Bilindiği üzere 2021'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 13 Eylül itibarıyla üniversitelerin açılacağını duyurmuştu. Alınan karara göre yeni akademik takvim bu tarihte başlamıştı.

Yeni eğitim öğretim yılı için ise henüz açıklamada bulunulmadı 2022-2023 eğitim yılı başlangıç tarihi akademik takvimlere göre değişiklik gösterebilmektedir.

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