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Üniversite kayıtları ne zaman? (2019 YKS) Üniversite kaydı için gerekli belgeler neler?

EĞİTİM HABERLERİ  | 06.08.2019 15:09 | Son Güncelleme

2019 YKS tercih sonuçları açıklandı ve adayların bir üniversite kazanıp kazanmadıkları belli oldu. Peki üniversite kayıtları ne zaman başlayacak, nasıl yapılacak ve kayıt için gerekli belgeler nelerdir? İşte üniversite kayıt süreci ile ilgili detaylar...

Üniversite kayıtları ne zaman? (2019 YKS) Üniversite kaydı için gerekli belgeler neler?

YKS tercih sonuçlarının açıklaması ile 2019 üniversite sınavı maratonunun sonuna gelinmiş oldu. Sıra sonuçlardan müjdeli bir haber alan yani bir üniversite bölümü kazananların kayıt olmalarına geldi. Peki yeni üniversitelerin kayıt süreci nasıl işleyecek?

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

YKS sonuçlarına göre kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 19-23 Ağustos, elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos'ta yapılacak.

ÜNİVERSİTEYE KAYITTA GEREKLİ BELGELER

Üniversiteye kayıt hakkı kazananların kayıt işlemleri için aşağıda sıraladığımız belgelerle birlikte kayıt tarihleri arasında kazandıkları üniversiteye giderek işlemlerini tamamlamaları gerekiyor. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklar.

a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi

b) Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)

c) 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf

d) Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge

e) Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri.

HENÜZ ORTAÖĞRETİMDEN MEZUN OLMAYANLAR NE YAPACAK?

Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınava girecek adayların da belirlenen tarihlerde yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılacaktır. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 31Aralık 2019 tarihine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacaktır.

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yks Üniversite kayıtları gerekli belgeler

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