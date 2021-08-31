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Üniversite kayıtları ne zaman başlar? Üniversiteye kayıt için gerekli belgeler

31.08.2021 09:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

26-27 Haziran tarihlerinde yapılan YKS sınav sonuçları, 28 Temmuz'da açıklanmıştı. Öğrenciler, daha sonra tercih tarihlerinde üniversite tercihlerini yapmıştı. 31 Ağustos itibarıyla da tercih işlemleri son buldu. Şimdi gözler üniversite kayıt tarihlerine çevrildi.

Üniversite kayıtları ne zaman başlar? Üniversiteye kayıt için gerekli belgeler

ÖSYM’nin paylaştığı takvime göre; üniversite tercih tarihleri açıklandı. Bir üniversite ve programına kayıt hakkı kazanan öğrenciler, ilk başta elektronik kayıt yaptıracak. Daha sonra üniversite tarafından duyurulan kayıt için gerekli belgeler, kayıt hakkı kazanılan üniversiteye teslim edilecek.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih kılavuzunda paylaşılan bilgilere göre; kayıt hakkı elde eden öğrencilerin kayıt işlemleri 6-10 Eylül 2021 tarihlerinde alınacak. Elektronik kayıtlar da 4-8 Eylül 2021 tarihlerinde tamamlanacak. Elektronik kayıt yapanlar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlemlerini tamamlayacak.

Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı elde eden fakat, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme ya da tek ders sınava gireceklerin de belirlenen tarihlerde yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılacaktır. Bu öğrencilerin mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 31 Aralık 2021’e dek yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri durumunda asıl kayıtları yapılacaktır.

Bu tarihe dek mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayanların kayıtları yapılmayacaktır.

Üniversite kayıtları ne zaman başlar? Üniversiteye kayıt için gerekli belgeler

ÜNİVERSİTE KAYITLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

a) Aday ek puandan faydalanarak yerleştirilmiş fakat alanı diplomasında ya da mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul ismi olarak, diplomayı düzenleyen merkezin ismi yazılmaktadır.)

b) Öğrencinin mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı ya da onaylı örneği veya yeni tarihli mezuniyet belgesi,

c) Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesiyle alakalı belge,

d) 12 adet 4,5 santimetre x 6 santimetre boyutunda fotoğraf,

e) Kayıttan evvel belirlenip üniversite tarafından paylaşılacak diğer belgelerin aslı ya da üniversite onaylı suretleri YKS ile bir yükseköğretim programına yerleşen yükümlülerin askerlik durumları, üniversiteler tarafından http://kamu.turkiye.gov.tr internet adresinde görülebilecektir.

Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine, kredi konusunda ayrıntılı bilgi için ise üniversite rektörlüklerine ya da Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne başvuruda bulunmaları gerekir.

Yükseköğretim programlarına yerleşen adayların yerleştirme sonuçları (engel bilgileri de dâhil), Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına (YÖK) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından elektronik ortamda iletilecektir.

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ÖSYM YKS Yükseköğretim Kurumları Sınavı
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