Üniversite kayıtları ne zaman? Elektronik kayıt tarihleri belli oldu!

20-23 Eylül 2021 tarihleri arasında alınan 2021 YKS ek yerleştirme süreci tamamlandı. ÖSYM Başkanı Aygün, 2021 YKS ek yerleştirme sonuçlarının 1 Ekim 2021 tarihinden itibaren erişime açıldığını duyurdu. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte üniversite kayıt ve elektronik kayıt tarihleri de belli oldu.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI VE ELEKTRONİK KAYITLAR NE ZAMAN YAPILACAK?

20-23 Eylül 2021 tarihlerinde tercihleri alınan 2021-YKS ek yerleştirme sonuçları 1 Ekim 2021 Cuma günü itibarıyla erişime açıldı. Adaylar sonuçlarını http://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve ÖSYM AİS mobil uygulamasından görüntüleyebiliyor. Konuyla ilgili Twitter’dan açıklamada bulunan Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Halis Aygün, ‘’Sonuçların adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum.’’ ifadelerini kullandı.

2021-YKS ek yerleştirme sonucuna göre bir yükseköğretim programına yerleşen adayların üniversite kayıtları 4-7 Ekim 2021 tarihlerinde, elektronik kayıtlar da 4-5 Ekim 2021 tarihlerinde alınacak.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER

a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi

b) Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)

c) 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf

d) Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge

e) Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri YKS ile bir yükseköğretim programına yerleşen yükümlülerin askerlik durumları, üniversiteler tarafından http://kamu.turkiye.gov.tr internet adresinde görülebilecektir.

Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine, kredi konusunda ayrıntılı bilgi için de üniversite rektörlüklerine veya Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir. Yükseköğretim programlarına yerleşen adayların yerleştirme sonuçları (engel bilgileri de dâhil), Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına (YÖK) ÖSYM tarafından elektronik ortamda iletilecektir.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NASIL YAPILACAK?

Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır. Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı elde eden fakat, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınava girecek adayların da belirlenen tarihlerde yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılacaktır. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 31 Aralık 2021 tarİhine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır.

Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacaktır.

ELEKTRONİK KAYIT NASIL YAPILIR?

Zorunlu olmayan e kayıt, ilk kayıt yerine geçiyor. Elektronik kayıt olarak da adlandırılan e kayıt, online ya da internetten kayıt olarak da adlandırılır. Elektronik kayıt zorunlu değildir ancak birebir başvuru ile asıl kayıt zorunludur.

Elektronik kayıtlar e-Devlet üzerinden alınıyor. YÖK’ün e-Devlet üzerinden sunduğu “turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit” adresi üzerinden üniversite e-kayıt işlemi gerçekleştirilir. Bu işlem için adayların sistemdeki bilgilerinin doğrulanmış olması gerekir.



