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Üniversite mezunlarını bir araya getiren MasterGames Turnuvası devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2018 16:32 | Son Güncelleme

İSTANBUL'da bu yıl 5'incisi düzenlenen, 29 üniversiteden 1000 mezunu bir araya getiren MasterGames’te koşu, briç ve tavla turnuvaları geride kaldı.

Üniversite mezunlarını bir araya getiren MasterGames Turnuvası devam ediyor

Cengiz YILMAZ/İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL'da bu yıl 5'incisi düzenlenen, 29 üniversiteden 1000 mezunu bir araya getiren MasterGames’te koşu, briç ve tavla turnuvaları geride kaldı. Yarışmada dereceye girenlere madalyaları verildi.
​Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinden 1000’den fazla mezunun katılımıyla gerçekleşen 5'inci MasterGames, hem eğlenceye hem de kıyasıya bir mücadeleye sahne oluyor. MasterGames, 10 spor dalında üniversite mezunlarını ve iş dünyasını bir araya getiriyor. Üniversite mezunlarını bir araya getiren ve kendi okullarının mezunlar dernekleriyle iletişimlerini artıran MasterGames Turnuvası, aynı zamanda okul günlerindeki gibi birlikte spor yapmayı, aktif yaşamaya teşvik etmeyi ve gittikçe zayıflayan bağları sağlamlaştırmayı hedefliyor.
22 Eylül’de Bilgi Üniversitesi Santral Kampüsü’nde ve İstanbul Teknik Üniversitesi Maçka Kampüsü’nde briç ve tavla turnuvaları ile MasterGames’in ilk etabı tamamlandı. 23 Eylül’de ise katılımcılar İstanbul Teknik Üniversitesi Ayazağa Kampüsü’nde gerçekleşen 5 ve 10 kilometre koşularında kıyasıya bir mücadele verdi. Bu branşlarda dereceye giren katılımcılara organizasyon komitesi tarafından madalyaları takdim edildi.
10 Eylül’de başlayan tenis karşılaşmaları ile 22 Eylül’de başlayan futbol ve basketbol karşılaşmaları ise 30 Eylül’e kadar devam edecek. MasterGames Turnuvası, 30 Eylül’de İstanbul Teknik Üniversitesi Ayazağa Kampüsü’nde gerçekleşecek şenlik ve görkemli ödül töreniyle ve Bahçeşehir Üniversitesi Galata Kampüsü’nde yapılacak kapanış partisiyle sona erecek.
29 ÜNİVERSİTEDEN 1000'DEN FAZLA MEZUN
Boğaziçi Üniversitesi, İTÜ, ODTÜ, Bilkent Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi, Bilgi Üniversitesi, Işık Üniversitesi, Yeditepe Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Galatasaray Üniversitesi, Kültür Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Özyeğin Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Beykent Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi, Trakya Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi, Arel Üniversitesi, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Mustafa Kemal Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Mimar Sinan Üniversitesi, İstanbul Ticaret Üniversitesi, Gazi Üniversitesi ve Yeni Yüzyıl Üniversitesi gibi Türkiye'nin önde gelen 29 üniversitesinden 1000'den fazla mezun, turnuvada futbol, voleybol ve basketbol olmak üzere 3 takım sporunda; tenis, yüzme, koşu ve masa tenisi olmak üzere 4 bireysel sporda; satranç, tavla ve briç olmak üzere 3 zihin sporunda yarışıyor.

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Üniversite mezunlarını bir araya getiren MasterGames Turnuvası devam ediyorÜniversite mezunlarını bir araya getiren MasterGames Turnuvası devam ediyorÜniversite mezunlarını bir araya getiren MasterGames Turnuvası devam ediyorÜniversite mezunlarını bir araya getiren MasterGames Turnuvası devam ediyor

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