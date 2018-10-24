Üniversite mezunlarının yüzde 70'ten fazlası işsiz kalmıyor

Erzurum'da "Bu fuarda iş var" sloganıyla 7. Erzurum İstihdam Fuarı ve Kariyer Günü etkinliğini gerçekleştirdiklerini ifade eden Uzunkaya, "Erzurumlular, lise ve üniversite öğrencimiz fuarı gezip iş gücü piyasasıyla ilişkiyi ve beklentilerini görme imkanının yanı sıra meslek ve iş danışmanlarımız ile görüşme yapacak." diye konuştu.

Burada konuşan Uzunkaya, İş ve Meslek Danışmanlığı hizmetlerini 30'a yakın Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerinde yürüttüklerini belirterek bu merkezlerin sayılarını çoğaltacaklarını söyledi.

Uzunkaya, Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in katılımıyla Yakutiye ilçesindeki Erzurum Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü hizmet binasının açılışını yaptı.

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, "Türkiye'de üniversite mezunlarıyla ilgili zaman zaman birileri umutsuz havalar vermeye çalışsa da üniversite mezunlarının iş gücü piyasasına katılım oranı yüzde 80'nin, istihdamdaki oranı ise yüzde 70'lerin üzerinde. Fevkalade ciddi orandayız." dedi.

Uzunkaya, niteliksiz olup da çalışmak isteyenlere hem nitelik kazandırmak hem de iş imkanı sağlamayı hedeflediklerini belirterek şunları kaydetti:

"Açılışını gerçekleştirdiğimiz binamızın içinde 'İş kulüpleri var. Bunlar daha ayrıntılı geniş çapta meslek danışmalığı hizmetlerini icra ettiğimiz kulüplerdir. Burada toplumun her kesiminden gruplara, öğrencilere, meslek seçiminden alan seçimine, CV doldurmadan mülakat tekniklerine kadar bilgiler paylaşıyoruz. Yine işverenle aynı masada buluşturup ciddi anlamda iş gücü piyasasına girişlerini kolaylaştırmış oluyoruz."

- İş gücü piyasasındaki nitelik sorunu üniversiteliler ile çözülüyor

Üniversite mezunlarının istihdamına da değinin Uzunkaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'de üniversite mezunlarıyla ilgili zaman zaman birileri umutsuz havalar vermeye çalışsa da üniversite mezunlarının iş gücü piyasasına katılım oranı yüzde 80'nin, istihdamdaki oranı ise yüzde 70'lerin üzerinde. Fevkalade ciddi orandayız. Bu oran iş gücü piyasasında nitelik sorunumuzu üniversite mezunlarında belli oranda hallettiğimizden dolayı önemlidir. Üniversite öğrencilerimizin bu süreçte iş kulüpleriyle olmasının ve bizim eğitim programlarına katılmasının çok büyük anlamı var."