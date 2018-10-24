HABER

Üniversite mezunlarının yüzde 70'ten fazlası işsiz kalmıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2018 17:28 | Son Güncelleme

İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya: - "Türkiye'de üniversite mezunlarıyla ilgili zaman zaman birileri umutsuz havalar vermeye çalışsa da üniversite mezunlarının iş gücü piyasasına katılım oranı yüzde 80'nin, istihdamdaki oranı ise yüzde 70'lerin üzerinde. Fevkalade ciddi orandayız"

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, "Türkiye'de üniversite mezunlarıyla ilgili zaman zaman birileri umutsuz havalar vermeye çalışsa da üniversite mezunlarının iş gücü piyasasına katılım oranı yüzde 80'nin, istihdamdaki oranı ise yüzde 70'lerin üzerinde. Fevkalade ciddi orandayız." dedi.

Uzunkaya, Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in katılımıyla Yakutiye ilçesindeki Erzurum Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü hizmet binasının açılışını yaptı.

Burada konuşan Uzunkaya, İş ve Meslek Danışmanlığı hizmetlerini 30'a yakın Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerinde yürüttüklerini belirterek bu merkezlerin sayılarını çoğaltacaklarını söyledi.

Erzurum'da "Bu fuarda iş var" sloganıyla 7. Erzurum İstihdam Fuarı ve Kariyer Günü etkinliğini gerçekleştirdiklerini ifade eden Uzunkaya, "Erzurumlular, lise ve üniversite öğrencimiz fuarı gezip iş gücü piyasasıyla ilişkiyi ve beklentilerini görme imkanının yanı sıra meslek ve iş danışmanlarımız ile görüşme yapacak." diye konuştu.

Uzunkaya, niteliksiz olup da çalışmak isteyenlere hem nitelik kazandırmak hem de iş imkanı sağlamayı hedeflediklerini belirterek şunları kaydetti:

"Açılışını gerçekleştirdiğimiz binamızın içinde 'İş kulüpleri var. Bunlar daha ayrıntılı geniş çapta meslek danışmalığı hizmetlerini icra ettiğimiz kulüplerdir. Burada toplumun her kesiminden gruplara, öğrencilere, meslek seçiminden alan seçimine, CV doldurmadan mülakat tekniklerine kadar bilgiler paylaşıyoruz. Yine işverenle aynı masada buluşturup ciddi anlamda iş gücü piyasasına girişlerini kolaylaştırmış oluyoruz."

- İş gücü piyasasındaki nitelik sorunu üniversiteliler ile çözülüyor

Üniversite mezunlarının istihdamına da değinin Uzunkaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'de üniversite mezunlarıyla ilgili zaman zaman birileri umutsuz havalar vermeye çalışsa da üniversite mezunlarının iş gücü piyasasına katılım oranı yüzde 80'nin, istihdamdaki oranı ise yüzde 70'lerin üzerinde. Fevkalade ciddi orandayız. Bu oran iş gücü piyasasında nitelik sorunumuzu üniversite mezunlarında belli oranda hallettiğimizden dolayı önemlidir. Üniversite öğrencilerimizin bu süreçte iş kulüpleriyle olmasının ve bizim eğitim programlarına katılmasının çok büyük anlamı var."

Uzunkaya, istihdam alanındaki diğer çalışmalarına da işaret ederek "İş gücü piyasası araştırmalarımızda 90 binin üzerindeki iş yerinde Türkiye'de yüz yüze görüşme suretiyle hangi il ve ilçede, hangi vasıfta, hangi nitelikte elemana ihtiyaç olduğunu biliyoruz. İşverenlerimiz diploma kadar iş tecrübesini de önemsiyor. Bu sebepten iş kulüplerimize katılan arkadaşlarımız kurslara yönlendirilecek." diye konuştu.

Cafer Uzunkaya, taşeron yasasından sonra kamu kurumlarındaki iş ve işçi alım süreçlerinin İŞKUR üzerinden yürütüldüğünü sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından protokoldekiler, açılışını yaptıkları binayı gezip çalışanlar ile sohbet etti.

PARTNERMutluluktan ağladımMutluluktan ağladım
Öğrenciler bugün de yollardaydıÖğrenciler bugün de yollardaydı
Trafik kazasında ölen Elitok ailesi, gözyaşları arasında toprağa verildiTrafik kazasında ölen Elitok ailesi, gözyaşları arasında toprağa verildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
açılış Erzurum İŞKUR iş gücü piyasası Türkiye İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya üniversite öğrencisi

En Çok Okunan Haberler

Ezgi Mola makyajsız halini paylaştı! 'Makyaj güzeliyim'

Ezgi Mola makyajsız halini paylaştı! 'Makyaj güzeliyim'

İşte Melih Gökçek’in 17 saat önce attığı tweet

İşte Melih Gökçek’in 17 saat önce attığı tweet

Okulda rezalet! Sosyal medya bu olayla sallanıyor

Okulda rezalet! Sosyal medya bu olayla sallanıyor

'Yaylaya yakışır şekilde yapalım' dediler! İşte sonuç...

'Yaylaya yakışır şekilde yapalım' dediler! İşte sonuç...

Otobüsçülerden ekonomik tedbir: Firmalar ikramları durdurdu, servisler ücretli oluyor

Otobüsçülerden ekonomik tedbir: Firmalar ikramları durdurdu, servisler ücretli oluyor

'Böyle dengesiz biriyle çok bile sürdü'

'Böyle dengesiz biriyle çok bile sürdü'

İlginizi Çekebilir

'Böyle dengesiz biriyle çok bile sürdü'

'Böyle dengesiz biriyle çok bile sürdü'

İşte Melih Gökçek’in 17 saat önce attığı tweet

İşte Melih Gökçek’in 17 saat önce attığı tweet

Son yerel seçim anketi sonucunda MHP'ye büyük şok! (MAK Danışmanlık Mart 2019 yerel seçim anketi)

Son yerel seçim anketi sonucunda MHP'ye büyük şok! (MAK Danışmanlık Mart 2019 yerel seçim anketi)

Meteoroloji'den 6 il için sağanak ve kar uyarısı

Meteoroloji'den 6 il için sağanak ve kar uyarısı

Bedelli askerden acı haber! Törenle uğurlandı

Bedelli askerden acı haber! Törenle uğurlandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Melih Gökçek sorusuna ilginç yanıt: Ne söylemem lazım?

Melih Gökçek sorusuna ilginç yanıt: Ne söylemem lazım?

MHP Ordu Milletvekili Enginyurt'tan çok konuşulacak Melih Gökçek açıklaması!

MHP Ordu Milletvekili Enginyurt'tan çok konuşulacak Melih Gökçek açıklaması!

AKİT TV sunucusu sözleriyle Türkiye'yi sarsmıştı! Flaş gelişme

AKİT TV sunucusu sözleriyle Türkiye'yi sarsmıştı! Flaş gelişme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Veliaht Prens Selman ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Veliaht Prens Selman ile görüştü

Son dakika! Cemal Kaşıkçı cinayetinde flaş gelişme: Belgrad Ormanı'nda keşif fotoğrafı ortaya çıktı

Son dakika! Cemal Kaşıkçı cinayetinde flaş gelişme: Belgrad Ormanı'nda keşif fotoğrafı ortaya çıktı

Türkiye Gençlik STK'ları Platformu araştırması: Türkiye'nin en önemli sorunu 'ekonomi ve işsizlik'

Türkiye Gençlik STK'ları Platformu araştırması: Türkiye'nin en önemli sorunu 'ekonomi ve işsizlik'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.