HABER

Üniversite mezunu aktar kardeşler

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2019 10:22 | Son Güncelleme

 MUĞLA'da üniversite mezunu 2 kardeş, babalarının yaşadığı kalp rahatsızlığı nedeniyle kendilerine ait aktar dükkanının başına geçti.

Üniversite mezunu aktar kardeşler

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'da üniversite mezunu 2 kardeş, babalarının yaşadığı kalp rahatsızlığı nedeniyle kendilerine ait aktar dükkanının başına geçti. Şeref ve Sedef Barut kardeşler, amaçlarının firmanın marka değerini korumak olduğunu söyledi.
Menteşe ilçesinde aktar dükkanı işleten Alaettin Barut (55), bir yıl önce kalp rahatsızlığı nedeniyle bypass ameliyatı oldu. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü mezunu Şeref Barut (28) ile Pamukkale Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü mezunu Sedef Barut (25) tercihlerini alanlarından yana kullanmazken, babalarının rahatsızlığı nedeniyle iş yerinin başına geçti. İki kardeşin tarihi arastadaki dükkanlarında uyumlu bir şekilde üçüncü nesil olarak aktar dükkanını işleterek, kapısına kilit vurulmasının önüne geçti. Şeref Barut, "Dedem Şeref Kuden 1966 yılında bu iş yerini açmış. Kendisi 2014 yılında vefat etti. Dedem ile babam birlikte çalışıyordu. Kardeşimle boş zamanlarımızda buraya yardıma geliyorduk. Kahvenin nasıl kavrulduğundan tutun esnaflığın prensiplerini öğrendik. Babam kalp rahatsızlığı nedeniyle bypass oldu. 'Hayatta her şeyin başı sağlık' düşüncesi ile hareket eden bir aileyiz. Kardeşim Sedef ile ortak karar alarak işin başına geçtik. Sahip olduğumuz her şeyi bu dükkana borçluyuz. İyi bir devlet kurumlarında da çalışabilirdik. Dedemizin emekleriyle, babamızın sürdürdüğü bayrağı daha da yukarılara taşımak istedik" dedi.
Marka değerlerini korumak için ağabeyi ile birlikte gece - gündüz çalıştıklarını belirten Sedef Barut ise, "Dedemizin dürüst iş prensibi ve kaliteye verdiği önem bizi 50 yılın üzerine taşıdı. Amacımız tüm ilçelerdeki marketlerde ürünümüzün yer almasını sağlamak ve bölgeye hakim olmak. Bu yıl e-ticaret sitesi kurarak ülke geneline de yayılacağız. Marka değerimizi korumak için ağabeyim ile gece gündüz çalışıyoruz" dedi.

FOTOĞRAFLI

Üniversite mezunu aktar kardeşlerÜniversite mezunu aktar kardeşlerÜniversite mezunu aktar kardeşlerÜniversite mezunu aktar kardeşler

Şimdi de bu moda oldu! Şimdi de bu moda oldu!
Denizli'de 5.5 büyüklüğünde depremDenizli'de 5.5 büyüklüğünde deprem
Üniversite ve Kolejden eğitimde örnek iş birliğiÜniversite ve Kolejden eğitimde örnek iş birliği
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

AK Partili Başkan adayına silahlı saldırı!

AK Partili Başkan adayına silahlı saldırı!

Yarım asırlık hayal gerçek oldu!

Yarım asırlık hayal gerçek oldu!

Bakan Albayrak'tan dolar açıklaması

Bakan Albayrak'tan dolar açıklaması

Başkentte 'hayalet' yakalandı!

Başkentte 'hayalet' yakalandı!

Bahçeli'den canlı yayında Mansur Yavaş açıklaması!

Bahçeli'den canlı yayında Mansur Yavaş açıklaması!

Rezidansta şüpheli ölüm! Kadının kimliği belirlenemedi

Rezidansta şüpheli ölüm! Kadının kimliği belirlenemedi

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Son dakika: AİHM'den Selahattin Demirtaş kararı

Son dakika: AİHM'den Selahattin Demirtaş kararı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

İstanbul'da kimyasal maddelerin olduğu fabrikada yangın

İstanbul'da kimyasal maddelerin olduğu fabrikada yangın

Cenaze törenine özel izinle katıldı! Yoğun güvenlik önlemi...

Cenaze törenine özel izinle katıldı! Yoğun güvenlik önlemi...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Şırnak'tan acı haber geldi! 1 asker şehit, 1 asker yaralı

Şırnak'tan kahreden haber

Son dakika! Denizli'de şiddetli deprem!

Denizli'de şiddetli deprem!

Akit TV'deki 'Kamuoyu Kılıçdaroğlu'nun idam edilmesini bekliyor' sözleriyle ilgili soruşturma!

'Kamuoyu Kılıçdaroğlu'nun idamını bekliyor' sözlerine soruşturma

Mahrem yapılanmaya operasyon!

Mahrem yapılanmaya operasyon!

Afiş asma kavgası Adana'yı karıştırdı

Afiş asma kavgası Adana'yı karıştırdı

'GAP'ın başkenti' tarım müzesine kavuştu

'GAP'ın başkenti' tarım müzesine kavuştu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.