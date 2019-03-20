Üniversite mezunu aktar kardeşler

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'da üniversite mezunu 2 kardeş, babalarının yaşadığı kalp rahatsızlığı nedeniyle kendilerine ait aktar dükkanının başına geçti. Şeref ve Sedef Barut kardeşler, amaçlarının firmanın marka değerini korumak olduğunu söyledi.

Menteşe ilçesinde aktar dükkanı işleten Alaettin Barut (55), bir yıl önce kalp rahatsızlığı nedeniyle bypass ameliyatı oldu. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü mezunu Şeref Barut (28) ile Pamukkale Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü mezunu Sedef Barut (25) tercihlerini alanlarından yana kullanmazken, babalarının rahatsızlığı nedeniyle iş yerinin başına geçti. İki kardeşin tarihi arastadaki dükkanlarında uyumlu bir şekilde üçüncü nesil olarak aktar dükkanını işleterek, kapısına kilit vurulmasının önüne geçti. Şeref Barut, "Dedem Şeref Kuden 1966 yılında bu iş yerini açmış. Kendisi 2014 yılında vefat etti. Dedem ile babam birlikte çalışıyordu. Kardeşimle boş zamanlarımızda buraya yardıma geliyorduk. Kahvenin nasıl kavrulduğundan tutun esnaflığın prensiplerini öğrendik. Babam kalp rahatsızlığı nedeniyle bypass oldu. 'Hayatta her şeyin başı sağlık' düşüncesi ile hareket eden bir aileyiz. Kardeşim Sedef ile ortak karar alarak işin başına geçtik. Sahip olduğumuz her şeyi bu dükkana borçluyuz. İyi bir devlet kurumlarında da çalışabilirdik. Dedemizin emekleriyle, babamızın sürdürdüğü bayrağı daha da yukarılara taşımak istedik" dedi.

Marka değerlerini korumak için ağabeyi ile birlikte gece - gündüz çalıştıklarını belirten Sedef Barut ise, "Dedemizin dürüst iş prensibi ve kaliteye verdiği önem bizi 50 yılın üzerine taşıdı. Amacımız tüm ilçelerdeki marketlerde ürünümüzün yer almasını sağlamak ve bölgeye hakim olmak. Bu yıl e-ticaret sitesi kurarak ülke geneline de yayılacağız. Marka değerimizi korumak için ağabeyim ile gece gündüz çalışıyoruz" dedi.