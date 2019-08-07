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'Üniversite mezunu koyuncu' tabelasıyla kurbanlık satıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2019 09:52 | Son Güncelleme

ADANA'da, askerden döndükten iş bulamayan, eski bankacı Halil Özdadak (26), 'Üniversite mezunu koyuncu' yazılı tabelayı astığı çadırda kurbanlık koyun satmaya başladı.

'Üniversite mezunu koyuncu' tabelasıyla kurbanlık satıyor

Nuri PİR/ADANA, (DHA) - ADANA'da, askerden döndükten iş bulamayan, eski bankacı Halil Özdadak (26), 'Üniversite mezunu koyuncu' yazılı tabelayı astığı çadırda kurbanlık koyun satmaya başladı. Kurban pazarındaki çadır ve koyunlar aynı olunca aklına bu fikrin geldiğini belirten Özdadak, müşterilerin çadırına ilgi gösterdiğini söyledi.
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Bankacılık ve Finans Bölümü'nden 2017 yılında mezun olan Halil Özdadak, bankada 1 yıl çalıştıktan sonra kısa dönem askerlik yaptı. Askerden döndükten sonra iş bulamayan Özdadak, Kurban Bayramı'nda satmak üzere ailesiyle birlikte 60 koyun aldı. Koyunlarını kurban pazarında satışa çıkaran Özdadak, ilgi çekebilmek için çadırının önüne 'Üniversite mezunu koyuncu' yazılı tabelayı astı.
Halil Özdadak, kurban pazarındaki bütün çadır ve koyunların neredeyse aynı olması nedeniyle tabela astığını ve müşterilerin yoğun ilgisiyle karşılaştığını söyledi. Farklı olmaya çalıştığını dile getiren Özdadak, "İnsanların ilgilerini içeri çekmek istedim. Bu, satış- pazarlama tekniklerinden biri. Tabela yokken çok az insan geliyordu. Şimdi ise insanlar gelip fotoğraf çekiyor, sohbet ediyor. Çektikleri fotoğrafları sosyal medyaya yüklüyorlar, bilmeyen insanların da ilgisini çekiyor. Sohbet sırasında koyunları pazarlama şansım oluyor. Satışlarım da arttı çok şükür" dedi.

FOTOĞRAFLI

'Üniversite mezunu koyuncu' tabelasıyla kurbanlık satıyor'Üniversite mezunu koyuncu' tabelasıyla kurbanlık satıyor'Üniversite mezunu koyuncu' tabelasıyla kurbanlık satıyor'Üniversite mezunu koyuncu' tabelasıyla kurbanlık satıyor

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