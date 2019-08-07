HABER

'Üniversite mezunu koyuncu' tabelasıyla kurbanlık satıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2019 10:56 | Son Güncelleme

ADANA'da, askerden döndükten iş bulamayan, eski bankacı Halil Özdadak (26), 'Üniversite mezunu koyuncu' yazılı tabelayı astığı çadırda kurbanlık koyun satmaya başladı.

Nuri PİR/ADANA, (DHA) - ADANA'da, askerden döndükten iş bulamayan, eski bankacı Halil Özdadak (26), 'Üniversite mezunu koyuncu' yazılı tabelayı astığı çadırda kurbanlık koyun satmaya başladı. Kurban pazarındaki çadır ve koyunlar aynı olunca aklına bu fikrin geldiğini belirten Özdadak, müşterilerin çadırına ilgi gösterdiğini söyledi. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Bankacılık ve Finans Bölümü'nden 2017 yılında mezun olan Halil Özdadak, bankada 1 yıl çalıştıktan sonra kısa dönem askerlik yaptı. Askerden döndükten sonra iş bulamayan Özdadak, Kurban Bayramı'nda satmak üzere ailesiyle birlikte 60 koyun aldı. Koyunlarını kurban pazarında satışa çıkaran Özdadak, ilgi çekebilmek için çadırının önüne 'Üniversite mezunu koyuncu' yazılı tabelayı astı. Halil Özdadak, kurban pazarındaki bütün çadır ve koyunların neredeyse aynı olması nedeniyle tabela astığını ve müşterilerin yoğun ilgisiyle karşılaştığını söyledi. Farklı olmaya çalıştığını dile getiren Özdadak, "İnsanların ilgilerini içeri çekmek istedim. Bu, satış- pazarlama tekniklerinden biri. Tabela yokken çok az insan geliyordu. Şimdi ise insanlar gelip fotoğraf çekiyor, sohbet ediyor. Çektikleri fotoğrafları sosyal medyaya yüklüyorlar, bilmeyen insanların da ilgisini çekiyor. Sohbet sırasında koyunları pazarlama şansım oluyor. Satışlarım da arttı çok şükür" dedi.

Doğayla iç içe zaman geçirmek isteyenler burası tam size göre Doğayla iç içe zaman geçirmek isteyenler burası tam size göre
Yalova Üniversitesine rekor kayıtYalova Üniversitesine rekor kayıt
Hastalarının 3 yıllık verileri silinen doktorun bilgisayar isyanıHastalarının 3 yıllık verileri silinen doktorun bilgisayar isyanı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Jennifer Lopez fırtınası esti! 'Türkiye'de olmaktan çok mutluyum'

Jennifer Lopez fırtınası esti! 'Türkiye'de olmaktan çok mutluyum'

Oktay Kaynarca'dan Meryem Uzerli paylaşımı!

Oktay Kaynarca'dan Meryem Uzerli paylaşımı!

Öz oğluna öyle bir işkence yaptı ki... Kanınız donacak!

Öz oğluna öyle bir işkence yaptı ki... Kanınız donacak!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama!

Hurdacı pazarında silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı

Hurdacı pazarında silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı

Elleri ve kolları bağlı, direğe asılı halde ölü bulundu

Elleri ve kolları bağlı, direğe asılı halde ölü bulundu

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

2000 aile etkilenecek! Bakanlık düğmeye bastı

2000 aile etkilenecek! Bakanlık düğmeye bastı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

13 yaşındaki Hüseyin'in katiliyle ilgili şaşırtan detay!

13 yaşındaki Hüseyin'in katiliyle ilgili şaşırtan detay!

Bir otobüs yangını daha! Yolcular tahliye edildi

Bir otobüs yangını daha! Yolcular tahliye edildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gaziantep'teki Nizip Cezaevi kapatıldı

Gaziantep'teki Nizip Cezaevi kapatıldı

Konya'da DEAŞ operasyonu!

Sabah düğmeye basıldı! Çok sayıda kişiye gözaltı

Satıp parasını alamadığı otomobilini iterek kaçırdı

Hırsız sandılar ama gerçek bambaşka çıktı

İstanbul’un ciğerlerine verilen zarar havadan görüntülendi

Ormanın ortasında kahreden manzara! Burası İstanbul

TSK'dan Anıtkabir açıklaması

TSK'dan Anıtkabir açıklaması

Otomobilinin sahte belgelerle satıldığını öğrendi

Başına gelmeyen kalmadı! Arabasını otoparka kapattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.