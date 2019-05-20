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Üniversite mezunu Şebnem Şanlı, 20 yıldır okul servisi şoförlüğü yapıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2019 14:24 | Son Güncelleme

Marmaris’te yaşayan Hacettepe Üniversitesi Turizm Bölümü mezunu Şebnem Şanlı, 20 yıldır okul servisi şoförlüğü yapıyor.

Üniversite mezunu Şebnem Şanlı, 20 yıldır okul servisi şoförlüğü yapıyor

Marmaris’te yaşayan Hacettepe Üniversitesi Turizm Bölümü mezunu Şebnem Şanlı, 20 yıldır okul servisi şoförlüğü yapıyor. Turizm sektöründe kendine iş bulamayınca şoför olmaya karar veren Şanlı, öğrencilerle yakından ilgileniyor. Velilerden tam not alan Şebnem Şanlı, “Bir üniversite mezunu olarak bu işi yapmaktan keyif duyuyorum. Kadınların her sektörde yer alabileceğini ispatlamış oluyoruz” dedi.
Muğla Marmaris’te yaşayan ve Hacettepe Üniversitesi Turizm Bölümü’nden yıllar önce mezun olup iş bulamayınca 20 yıl önce şoförlüğe başlayan Şebnem Şanlı, 20 yıldır direksiyon başında şanlı ve mutlu bir iş hayatı sürdüğünü belirtti. Taşıdığı öğrencileri sabah evden alıp okula götüren, akşamüzeri de öğrencileri okul çıkışı tek tek karşılayan Şebnem Şanlı, onların güvenli bir şekilde seyahat etmesi için elinden geleni yapıyor. İşini ve çocukları çok sevdiğini belirten Şebnem Şanlı, “Hacettepe Üniversitesi Turizm Bölümü mezunuyum. İlk geldiğimiz sene burada kalifiye eleman çalıştırma konusunda sıkıntılar vardı. İşletmeler kalifiye eleman çalıştırıp yüksek maliyetler ödemek istemiyorlardı. Özellikle anne olduktan sonra sektörde kendime yer bulamadım. 1999 yılından beri eşimle birlikte okul servisçiliği yapıyoruz. Turizm bölgesinde yaşadığımız için, eşim Eylül ve Ekim aylarında başka sektörde çalıştığı için direksiyona ben geçiyorum" dedi.

"Okul başlamadan arabam doluyor"
Turizmci olmasına rağmen bugün asıl mesleği haline gelen şoförlüğü Emine Abla diye tanıdığı hemcinsi bir şoför kadın sayesinde başladığını kaydeden Şebnem Şanlı, "Şimdi arabamın başındayım, arabamın şoförüyüm, öğrencilerimle diyaloğum iyi. Bu işi severek yapıyorum, çünkü çocukları çok seviyorum. Velilerimiz sağ olsunlar kendileri gibi görüyorlar beni. Aracımda sene başlamadan boş yer kalmıyor. Bir üniversite mezunu olarak bu işi yapmaktan keyif duyuyorum. Kadınların her sektörde yer alabileceğini ispatlamış oluyoruz” diyerek 20 yıl önce iş bulamadığı için başladığı bu işi bugün çok sevdiğini söyledi.

“Bize güven veriyor”
Çocuklarını aynı zamanda anne olan bir kadın şoföre emanet etmenin kendilerine güven verdiğini belirten öğrenci velilerinden Serpil Bayram, “Ben kadınların trafikte daha dikkatli olduğunu düşündüğüm için, bana daha güven verici geliyor. Bir kadın şoför olduğu zaman evinizin anahtarını veriyorsunuz, çocuklarımı alır mısınız diyorsunuz. Annelik duygusu ön plana çıktığı için çocuğumuz öyle sahipleniliyor ki herhangi bir şey olduğunda hemen iletişime geçiliyor.” dedi.
Kadın servis şoförü olduğunu duyunca şaşırdığını belirten velilerden Oya Işıksayar ise, “Gecikeceği zaman hemen haber veriyor, Elif geç kaldığında Elif nasıl diyor. Gerçekten çok ilgili, sağ olsun. Gurur duyuyoruz, görevini layıkıyla yapıyor” diye konuştu. Aslı Esmen isimli veli ise “Ben şoförün kadın olmasından çok memnunum, iletişim kurmak çok daha kolay oluyor. Çocuklarım da çok mutlu. Çocuklara daha anaç bir hisle yaklaşıyor çünkü kendisi de bir anne” ifadelerine yer verdi.

Üniversite mezunu Şebnem Şanlı, 20 yıldır okul servisi şoförlüğü yapıyor

Üniversite mezunu Şebnem Şanlı, 20 yıldır okul servisi şoförlüğü yapıyor

Üniversite mezunu Şebnem Şanlı, 20 yıldır okul servisi şoförlüğü yapıyor

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