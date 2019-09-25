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Üniversite mezunu ve KPSS 84.’sü genç kız, babasının çay ocağında çaycılık yapıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2019 10:00 | Son Güncelleme

Artvin’in Yusufeli ilçesinde üniversite mezunu ve kendi bölümünde KPSS Türkiye 84.’sü Esma Özdemir, Şubat ayında gerçekleşecek olan atamalar öncesi sanayide çaycılık yaparak ailesine destek oluyor.Yusufeli ilçesinde yaşayan Esma Özdemir, geçtiğimiz eğitim öğretim yılında, Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü’nden mezun oldu.

Artvin’in Yusufeli ilçesinde üniversite mezunu ve kendi bölümünde KPSS Türkiye 84.’sü Esma Özdemir, Şubat ayında gerçekleşecek olan atamalar öncesi sanayide çaycılık yaparak ailesine destek oluyor.
Yusufeli ilçesinde yaşayan Esma Özdemir, geçtiğimiz eğitim öğretim yılında, Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü’nden mezun oldu. Aynı yıl KPSS’ye giren Özdemir, kendi branşından aldığı puanla, sınava giren 16 bin kişi içinde Türkiye 84.’sü oldu. Şubat ayında atamaları bekleyen genç kız, bu zamanı babasının yanında çaycılık yaparak değerlendiriyor.
Yusufeli Sanayi Sitesi’nde babası Ahmet Özdemir’e ait çay ocağında annesi Fatma Özdemir ile birlikte babasına yardım eden genç kız, müşterilere çay getiriyor, bardakları yıkayıp temizlik yapıyor. Öğretmen adayı Esma Özdemir, ”Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü’nden mezun oldum. Aynı yıl düzenlenen KPSS sınavına girdim. 16 bin mezun içinden 84’üncü sırada yer aldım. Şubat ayında atamalar açıklanacak, o süreye kadar burada babamın çay ocağında aileme yardımcı olacağım” dedi.
Tek hedefinin Türk bayrağının dalgalandığı herhangi bir yerde görev yapmak olduğunu ifade eden Özdemir, “Görev yapacağım yerde çocuklara ulaşabilmek, onların ruhlarına yüreklerine dokunabilmek, bir nebzede olsun onlara yardımcı olabilmek niyetimdeyim” diye konuştu.
Üniversite okurken de yazları babasına yardım ettiğini söyleyen Esma Özdemir, ”Sanayi koşulları zor ama daima şunu düşündüm, dünyada kuru ekmeğe ve şuan da yapmış olduğum işe muhtaç binlerce insan var” ifadeleri kullandı.
Kızıyla gurur duyduğunu ifade eden anne Fatma Özdemir ise “Umuyoruz Şubat ayında ataması gerçekleşir. Bir endişemiz sözlü mülakat, onu da hayırlısıyla atlatırız inşallah” şeklinde konuştu.
"Çabalarımız kızımız için" diyen anne Özdemir, "Esma hayatı boyunca çok çalışkan ve azimliydi. Onu öğretmen olarak görmek için dua ediyorum” dedi.

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