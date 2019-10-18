HABER

Üniversite öğrencilerden çocuklara matematik ve bilimi sevdiren proje

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2019 12:41 | Son Güncelleme

KAYSERİ’de düzenlenen 'Benim İşim Girişim'  yarışmasında 3'üncü olan mühendislik fakültesi öğrencileri, çocukların bilimi ve matematiği sevmeleri için farklı eğitim konularından oluşan videolu içerikler hazırladı.

Muhammed KISIR/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ’de düzenlenen 'Benim İşim Girişim' yarışmasında 3'üncü olan mühendislik fakültesi öğrencileri, çocukların bilimi ve matematiği sevmeleri için farklı eğitim konularından oluşan videolu içerikler hazırladı.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Elektrik- Elektronik Mühendisliğinde eğitim gören Melih Onur Tan (23), Zeki Batuhan Meral (22), Hakan Amaratlı (22) ve Yakup Emre Üstüner (23), 7 ile 17 yaş arasındaki çocuklara bilimi ve matematiği sevdirmek için videolu eğitim içerikleri hazırladı. Öğrenirken eğlenmeyi ve somut projeler ortaya koymalarını hedefleyen ekip, bu doğrultuda oyun tasarımları, algoritma, kodlama ve robotik gibi konularda içerikler gerçekleştirdi. Ücretsiz eğitim videoları hazırlayarak çocuklarla buluşturan ekip, 260 projenin katıldığı 'Benim İşim Girişim' yarışmasında 'Endüstri 4.0 Odaklı Çocuk Eğitim Platformu STEM Fabrikam' projesi ile 3’üncü oldu.

'DESTEK VE YATIRIMLARA AÇIĞIZ'

Proje ortaklarından Melih Onur Tan, sosyal medyada birçok içerik üreterek eğitim modelleri üzerinde çalıştıklarını belirterek, "Belirlediğimiz eğitim modelinin Türkiye’de doğru şekilde aktarılması için çalışıyoruz. Yurtdışında edindiğimiz tecrübeleri burada uygulamaya çalışıyoruz. Birçok eğitim kitapçıkları üretiyoruz. Yakın zamanda çocuklar için patent eğitiminde içerik ürettik. Çocukların küçük yaşta mucit olmasıyla ilgili bir çalışmamız olmuştu. Bir laboratuvar kurmamız için çalışmalarımız var. Projemiz üniversite öğrencilerinden oluşan bir ekiptir. Biz şuanda desteklere ve yatırımlara açık bir grubuz. Biz Kayseri’de çalışıyoruz; ama bunu Türkiye geneline de yaymak istiyoruz" diye konuştu.

'BİLİMİ VE MATEMATİĞİ ÇOCUKLARA SEVDİRMEK İSTİYORUZ'

Teknolojik yönden bilgilendirmek için birçok okula giderek sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirdiklerine değinen Tan, "İçeriklerin sayısını arttırarak, bütün çocukların videolara ulaşabilmesini sağlıyoruz. Biz eğitimlerimizde daha çok bilimi ve matematiği çocuklara sevdirmek amacıyla çalışmalar yapıyoruz. Teorik eğitimden çok çocukların aldığı dersteki bilgileri somut birer proje ortaya koymaları için çalışmalar yürütüyoruz. Öğrencilerle yüz yüze görüşerek ve hazırladığımız video içerikleriyle onlara ulaşıyoruz. Biz elektronik temelli eğitimler üstünde çalışarak çocukların düşünme becerisini geliştirebilecek birçok atölye hazırlıyoruz. Bizim her eğitimimiz, bir projenin çıktığı bir ders oluyor. Teknolojik yönden bilgilendirmek için de birçok okula giderek sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştiriyoruz" dedi.

PARTNER Cinsel yolla bulaşıyor, kansere neden oluyor! Cinsel yolla bulaşıyor, kansere neden oluyor!
Dodurga CHP’de istifa depremiDodurga CHP’de istifa depremi
Türk lezzetleri Amerikalılara Türk kahvesiyle tanıtıldıTürk lezzetleri Amerikalılara Türk kahvesiyle tanıtıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD basınında dikkat çeken Türkiye analizi

ABD basınında dikkat çeken Türkiye analizi

ABD - Türkiye mutabakatı ile ilgili Rusya’dan ilk açıklama

ABD - Türkiye mutabakatı ile ilgili Rusya’dan ilk açıklama

Bakanlık hepsini satışa çıkardı! İşte satılık otomobiller ve fiyatları

Bakanlık hepsini satışa çıkardı! İşte satılık otomobiller ve fiyatları

Yoğun talep gördü! Başvuru için bugün son gün

Yoğun talep gördü! Başvuru için bugün son gün

Askeri araca saldırı: 1 şehit, 2 yaralı

Askeri araca saldırı: 1 şehit, 2 yaralı

Bahçeli'den Türkiye ile ABD arasındaki anlaşmaya ilişkin açıklama

Bahçeli'den Türkiye ile ABD arasındaki anlaşmaya ilişkin açıklama

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İncirlik Hava Üssü'nde savaş uçağı hareketliliği

İncirlik Hava Üssü'nde savaş uçağı hareketliliği

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

YPG/PKK'dan hain saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

YPG/PKK'dan hain saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Güvenlik uzmanlarından Türkiye ile ABD'nin anlaşması sonrası flaş açıklamalar

Güvenlik uzmanı Ağar'dan flaş YPG/PKK açıklaması

Türkiye ve ABD'nin anlaşmasının ardından bölgede sessizlik hakim!

Türkiye ve ABD'nin anlaşmasının ardından bölgede son durum

İstanbul merkezli 23 ilde FETÖ operasyonu: 41 polis hakkında gözaltı kararı

23 ilde dev operasyon! Çoğu aktif görevde...

Ege Denizi'nde deprem

Ege Denizi'nde deprem

TBMM Başkanı Şentop: Türkiye hedeflerine ulaşmıştır

'Türkiye hedeflerine ulaşmıştır'

ABD-Türkiye görüşmesinin detayları ortaya çıktı! Trump'ın mektubu konuşuldu mu?

Kritik görüşmede Trump'ın mektubu konuşuldu mu?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.