Üniversite öğrencileri dikkat! İBB yurtlarına başvurular başladı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, adaylık sürecindeki bir vaadini daha yerini getirirken kurum tarihinde de bir ilke imza atıyor. Şehir dışından gelen gençlere geçmişte bir odalık bile yeri bulunmayan İBB, üç ruhsatlı kız yurdu birden açıyor. Dördüncüsü olan erkek yurdu için de hazırlıkları sürüyor. Öğrenciler, İBB yurtlarında 2021 - 2022 eğitim öğretim yılında aylık sadece 600 TL’ye konaklayabilecek. İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü’nün koordinasyonunu üstlendiği yurt hizmetinde, eğitim yılı boyunca konfor düzeyi yüksek, temiz ve güvenli barınma imkanı sunulacak.

İBB YURTLARINA BAŞVURUDA ARANACAK KRİTERLER

İBB’nin yurtlarında konaklamak isteyen öğrenciler yurt.ibb.istanbul adresi üzerinden online olarak başvuruda bulunabilecek. Öğrenciler arasından yapılacak değerlendirmede; üniversite seçme/yerleştirme sınavındaki başarı durumu, adli sicil/arşiv kaydı ve ailesinin gelir durumu gibi kriterler göz önünde bulunduruluyor.

SONUÇLAR 13 EYLÜL’DE

Yurt başvuru sonuçları asil ve yedek listeleri 13 Eylül tarihinden itibaren internet adresinden ve İBB’nin sosyal medya hesaplarından duyurulacak. 20 -24 Eylül tarihleri arasında asil listede yer alan öğrenciler, 27 Eylül ve 1 Ekim tarihleri arasında ise yedek listedeki öğrenciler İBB Yurtlarına kayıt yaptırabilecekler.

3 YURT AÇILIYOR

İlk etapta Avcılar'da ve Beyoğlu'nda açılacak olan üç kız öğrenci yurdunda 650 yatak kapasitesi ile hizmet verilecek. Bu kapasitenin, eğitim takviminin ikiNci yarısında Gaziosmanpaşa'da açılması planlanan erkek yurduyla birlikte 1000 kişiye ulaşması bekleniyor.



